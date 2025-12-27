Treize personnes ont dû être relogées à Flims (GR) après l'incendie de leur maison qui s'est déclaré vendredi après-midi, au lendemain de Noël. Il n'y a pas eu de blessés, les sept personnes présentes dans le bâtiment ayant pu quitter les lieux à temps.

ATS Agence télégraphique suisse

Treize habitants de Flims (GR) ont dû être relogés après l’incendie qui a ravagé leur maison vendredi après-midi, au lendemain de Noël. Aucun blessé n’est à déplorer : les sept occupants présents ont pu sortir à temps.

Les pompiers de Flims et de Trin sont restés sur place jusqu'à minuit pour éteindre l'incendie et les braises qui continuaient de couver. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, a indiqué samedi la police cantonale. La maison n'est plus habitable. Les habitants sinistrés sont provisoirement hébergés dans un hôtel et dans une maison de la paroisse.