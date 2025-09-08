DE
500 mètres dévalés
Un alpiniste italien perd la vie lors d'une chute mortelle sur le Piz Bernina

Alors qu'il tentait l'ascension du Piz Bernina, dans le canton des Grisons, un alpiniste italien a perdu la vie suite à une chute mortelle.
Publié: il y a 54 minutes
L'Italien qui marchait en tête a dégringolé et s'est mortellement blessé.
Photo: KEYSTONE

Un alpiniste italien a perdu la vie dimanche alors qu'il tentait l'ascension du Piz Bernina, dans le canton des Grisons. L'homme de 53 ans a fait une chute de quelque 500 mètres.

L'Italien et un autre alpiniste qui l'accompagnait étaient en route depuis la cabane de Tschierva, précise lundi la police cantonale grisonne. Peu avant midi, au point de descente en rappel situé à l'extrémité de l'arête du Biancograt, l'Italien qui marchait en tête a dégringolé et s'est mortellement blessé.

La Rega est intervenue. Le compagnon de la victime a également été héliporté dans la vallée. Des spécialistes de la police et du sauvetage se sont rendus sur place en hélicoptère afin de dresser un constat.

