Un alpiniste sud-coréen fait une chute mortelle au Cervin

Dimanche, un alpiniste asiatique a fait une chute mortelle après avoir atteint le sommet du Cervin.
Photo: Keystone
Léo MichoudJournaliste Blick
Un ressortissant de Corée du Sud est décédé lors de sa descente du Cervin. Ce dimanche 24 août, l'alpiniste de 58 ans a fait une chute mortelle à environ 4000 mètres d'altitude.
«Vers 16h, deux alpinistes redescendaient du sommet du Cervin par l’arête du Hörnli, sur la face nord-est», détaille le Ministère public du Valais ce mercredi 27 août. Son compagnon de cordée a alerté les sauveteurs de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS144).
Dépêchés sur place à bord d’un hélicoptère d'Air Zermatt, ils n’ont pu que constater le décès de l’alpiniste. Une enquête devra déterminer les raisons de la chute. Le Ministère public a ouvert une instruction.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole