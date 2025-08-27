Publié: il y a 55 minutes

Dimanche dernier, un alpiniste sud-coréen de 58 ans a trouvé la mort en descendant du sommet du Cervin. Arrivé à 4000 mètres d'altitude, il a fait une chute sur l'arête du Hörnli. Son compagnon a alerté les secours, qui n'ont rien pu faire. Une enquête est ouverte.

Un alpiniste sud-coréen fait une chute mortelle au Cervin

Dimanche, un alpiniste asiatique a fait une chute mortelle après avoir atteint le sommet du Cervin. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

Un ressortissant de Corée du Sud est décédé lors de sa descente du Cervin. Ce dimanche 24 août, l'alpiniste de 58 ans a fait une chute mortelle à environ 4000 mètres d'altitude.

«Vers 16h, deux alpinistes redescendaient du sommet du Cervin par l’arête du Hörnli, sur la face nord-est», détaille le Ministère public du Valais ce mercredi 27 août. Son compagnon de cordée a alerté les sauveteurs de l’Organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS144).

Dépêchés sur place à bord d’un hélicoptère d'Air Zermatt, ils n’ont pu que constater le décès de l’alpiniste. Une enquête devra déterminer les raisons de la chute. Le Ministère public a ouvert une instruction.