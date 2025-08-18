Retrouvé en vie, il n'a pas pu être sauvé. Ce dimanche 17 août, dans l'après-midi, un ressortissant polonais âgé de 34 ans a fait une chute mortelle au Mont Rose à Zermatt, en Valais.
«Un couple d’alpinistes qui progressait sur le glacier a entendu des appels à l’aide provenant d’une crevasse», détaille le communiqué de presse de la police, paru ce lundi. Les deux grimpeurs ont pu localiser l’origine des cris et ont appelé les secours de montagne valaisans. «Avec l’appui d’un hélicoptère d’Air Zermatt, la victime a pu être extraite de la crevasse». Après des soins médicaux reçus sur place, le blessé a été héliporté à l’hôpital de Sion.
Il est malheureusement décédé dans la soirée, des suites de ses blessures, et ce «malgré tous les efforts déployés». Le Ministère public a ouvert une instruction.