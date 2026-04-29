Des chercheurs ont provoqué pour la première fois un tremblement de terre artificiel dans le massif du Gothard, a annoncé l’Université d’Aix-la-Chapelle mercredi. L’expérience, menée au BedrettoLab avec l’ETH Zurich, a produit des microséismes contrôlés.

Des chercheurs provoquent un microséisme dans le massif du Gothard

Des chercheurs provoquent un microséisme dans le massif du Gothard

ATS Agence télégraphique suisse

Des chercheurs ont réussi pour la première fois à déclencher un tremblement de terre artificiel dans le massif du Gothard. La tentative s'est parfaitement déroulée, indique mercredi l'Université d'Aix-la-Chapelle (D), qui a participé à l'expérience.

Depuis plusieurs jours, les chercheurs qui travaillent au «BedrettoLab» ont injecté de l'eau à haute pression dans une zone de faille. Le but était de modifier, sous contrôle, la tension entre les roches et de provoquer ainsi des microséismes. L'expérience a été couronnée de succès. Toute une série de petits tremblements ont été enregistrés. Ces minuscules séismes n'étaient pas perceptibles à la surface.

Des centaines de capteurs hypersensibles avaient été placés à proximité de la zone de rupture. Les signaux obtenus sont «incroyables», déclare le directeur du projet Florian Amann, de l'Université d'Aix-la-Chapelle. On possède maintenant des informations uniques sur la physique des tremblements de terre. L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH) a aussi participé à l'expérience.