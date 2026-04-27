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Grosse frayeur à Genève
Un avion Swiss est contraint de faire demi-tour après une surchauffe

Alors qu'il venait de s'envoler pour Francfort, un avion Swiss a été contraint de regagner le tarmac de Genève, en raison d'une surchauffe en cabine, ce lundi matin vers 10h45.
Publié: il y a 39 minutes
Vers 10h45, suite à un incident technique, un vol Swiss a été forcé de faire demi-tour pour retrouver Genève.
Photo: Keystone
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Ellen De MeesterJournaliste Blick

Un problème technique survenu ce lundi 27 avril a contraint un Airbus A220 de la compagnie Swiss à réaliser un demi-tour d'urgence, annonce «24 Heures». Après être resté cloué à la piste durant quelques minutes, l'appareil avait tout juste quitté Genève pour rejoindre Francfort. 

Vers 10h45, un incident technique a provoqué une surchauffe en cabine, contraignant le vol à rejoindre son lieu de départ. À l'arrivée, les pompiers du Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA), attendaient l'avion, prêts à vérifier l'origine du problème. Les passagers étaient indemnes et le vol a vite pu retrouver le tarmac. 

Un décollage refusé à Delhi

Il s'agit décidément d'un début de semaine difficile, pour Swiss. Le 26 avril, l'un des moteurs d'un Airbuss A330-343 a rencontré un problème lors du décollage, à Delhi, en Inde. Ainsi que le précise un communiqué de la compagnie aérienne, l'équipage s'est empressé d'interrompre le décollage, avant d'évacuer les 228 passagers. 

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Quatre passagers ont été blessés et sont toujours hospitalisés, tandis qu'un membre d'équipage souffre d'une entorse à la cheville, déplore Swiss. «Nos collaborateurs sont également sur place et restent à leurs côtés – aussi longtemps que la situation l’exige», assure le communiqué. 

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