Alors qu'il venait de s'envoler pour Francfort, un avion Swiss a été contraint de regagner le tarmac de Genève, en raison d'une surchauffe en cabine, ce lundi matin vers 10h45.

Un avion Swiss est contraint de faire demi-tour après une surchauffe

Un avion Swiss est contraint de faire demi-tour après une surchauffe

Ellen De Meester Journaliste Blick

Un problème technique survenu ce lundi 27 avril a contraint un Airbus A220 de la compagnie Swiss à réaliser un demi-tour d'urgence, annonce «24 Heures». Après être resté cloué à la piste durant quelques minutes, l'appareil avait tout juste quitté Genève pour rejoindre Francfort.

Vers 10h45, un incident technique a provoqué une surchauffe en cabine, contraignant le vol à rejoindre son lieu de départ. À l'arrivée, les pompiers du Service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA), attendaient l'avion, prêts à vérifier l'origine du problème. Les passagers étaient indemnes et le vol a vite pu retrouver le tarmac.

Un décollage refusé à Delhi

Il s'agit décidément d'un début de semaine difficile, pour Swiss. Le 26 avril, l'un des moteurs d'un Airbuss A330-343 a rencontré un problème lors du décollage, à Delhi, en Inde. Ainsi que le précise un communiqué de la compagnie aérienne, l'équipage s'est empressé d'interrompre le décollage, avant d'évacuer les 228 passagers.

Quatre passagers ont été blessés et sont toujours hospitalisés, tandis qu'un membre d'équipage souffre d'une entorse à la cheville, déplore Swiss. «Nos collaborateurs sont également sur place et restent à leurs côtés – aussi longtemps que la situation l’exige», assure le communiqué.