Au programme de ce 4 septembre: la faillite d'une entreprise risque de créer de lourds dégâts, une hausse d'adhésions dans les partis, le verdict sur l'éboulement de Bondo, les entretiens de Watteville et, enfin, les adversaires du FC Servette Chênois dévoilés.

Avant votre début de week-end, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une petite sélection des principales actualités suisses à ne pas rater en ce vendredi 4 septembre. On embarque!

1 Lours dégâts après la faillite d'une entreprise genevoise

Près de 85 employés risquent de se retrouver à la rue après la faillite cet été d'Orian SA, rapporte la «Tribune de Genève». Basée à Thônex, l'entreprise de construction a été déclaré en faillite au début du mois d'août. Résultat: les ouvriers se retrouvent sans emploi, tandis que la plupart des 19 chantiers sur Vaud et Genève sont à l'arrêt. Près de 80 acquéreurs risquent aussi de faire face à des pertes considérables. Selon l’Office cantonal des faillites, pour les acheteurs de biens immobiliers sur plan, le Code des obligations ne prévoit aucun mécanisme permettant de garantir le remboursement des sommes versées ou l’achèvement des travaux en cas de faillite en cours de chantier. Ils devraient potentiellement assumer eux-mêmes les coûts afin d'achever les travaux.

2 Une hausse d'adhérents dans les partis

La politique connaît un gain d'intérêt en Suisse. Le nombre d'adhérents dans les partis politiques est en hausse depuis 2020, relève la NZZ ce vendredi. Selon une enquête, les adhérents correspondent à 5% de l’ensemble des électeurs. «Les gens prennent conscience de l'importance de la politique», s'est réjoui Hans-Peter Schaub dans les colonnes du quotidien zurichois expert en sciences politiques à l'Université de Berne.

3 Verdict sur l'éboulement de Bondo

Le verdict du procès de l'éboulement de Bondo (GR) va tomber ce vendredi. Survenu le 23 août 2021, l'éboulement avait fait huit morts. Le parquet réclame des peines pécuniaires avec sursis contre les accusés pour homicides par négligence. La défense demande quant à elle leur acquittement.

4 Les entretiens de Watteville

Le Conseil fédéral et les dirigeants des principaux partis se retrouvent ce vendredi 4 septembre pour les traditionnels entretiens de Watteville. Cette réunion politique suisse de haut niveau qui se tient à huis clos portera principalement sur la défense, la révision de la législation postale et la canicule.

5 La liste d'adversaires du FC Servette Chênois dévoilée

Le FC Servette Chênois retrouve la Ligue des championnes. Après avoir éliminé le Sparta Prague mercredi, les Genevoises connaîtront vendredi leurs adversaires en phase de groupes, quatre ans après leur première participation à la compétition, lors de la saison 2021-2022.