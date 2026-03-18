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Elle lui met la pression
«Traumatisée» de 2003, Genève veut que la France accueille une manif avant le G7

Genève exige que la France offre un lieu pour les manifestations du G7 à Evian en juin. Carole-Anne Kast dénonce un report sur le canton, rappelant le «trauma» des événements de 2003.
Publié: il y a 29 minutes
Pour la première fois, le Conseil d'Etat genevois a fait le point mercredi devant les médias sur la tenue du Sommet du G7 à Evian (F) en juin. Il veut que la France autorise la tenue d'une manifestation sur son territoire (Photo d'archives)
Photo: ROBERT GHEMENT
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ATS Agence télégraphique suisse

Genève insiste sur un lieu en France pour les manifestations liées au G7 à Evian en juin. Carole-Anne Kast critique le report des débats sur le canton, rappelant un traumatisme vécu en 2003.

Pour la première fois, le Conseil d'Etat genevois a fait le point mercredi devant les médias sur la tenue du Sommet du G7 à Evian, France, en juin. Il veut que la France autorise la tenue d'une manifestation sur son territoire.

«La France doit garantir un lieu pour une manifestation. Il n'est pas acceptable que la question du débat démocratique soit reportée sur notre territoire et gérée par le canton», a déclaré la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge du Département des institutions et du numérique (DIN). Et la socialiste de rappeler que Genève et la Suisse ne sont ni organisateur ni partie prenante au sommet.

«Un trauma»

Magistrate de tutelle de la police, elle était à Paris mardi pour poursuivre les travaux préparatoires avec les autorités françaises. Les relations sont très bonnes au niveau opérationnel, mais «au niveau politique, c'est plus compliqué concernant la question d'un contre-sommet», a-t-elle admis. Genève avait vécu «un trauma» en 2003, a rappelé le président du gouvernement Thierry Apothéloz.

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