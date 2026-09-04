Marche blanche à Aarau après la fusillade meurtrière

Une fusillade lors d'une rave party a fait un mort et cinq blessés, tôt dimanche à Aarau. Après une journée de traque intense, un suspect a été arrêté. Il s'agit d'un quadragénaire suisse.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une fusillade a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rave party à Aarau, faisant une victime de 22 ans et cinq blessés.

La police canontale argovienne a dépolyé les grands moyens afin de retrouver l'auteur des coups de feu. Un avis de recherche national et international a étgalement été lancé.

Un Suisse de 43 ans a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi. A l'heure actuelle, la police part du principe qu'il s'agit du principal suspect. Les autorités annoncent une conférence de presse mercredi à 14h.

Une jeune femme de 22 ans a été tuée et cinq personnes blessées, dont certaines grièvement, lors de coups de feu tirés dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une rave party à Aarau. L’auteur ou les auteurs étaient toujours recherchés dimanche matin.

La victime de 22 ans a succombé à ses blessures sur place, a précisé devant les médias Pascal Wenzel, porte-parole de la police argovienne. Les cinq blessés, quatre hommes et une femme âgés de 24 à 27 ans, ont été hospitalisés. Toutes les victimes sont domiciliées en Suisse. La police n’a pas précisé si les personnes les plus gravement touchées se trouvaient en danger de mort. Les circonstances de la fusillade restaient inconnues dimanche matin.

Les tirs ont retenti peu après 2h30 sur le site de l’hippodrome du Schachen, au bord de l'Aar, où se déroulait la septième édition de la «rave argovienne». La manifestation, qui avait débuté samedi après-midi, était présentée par ses organisateurs comme le plus grand événement du genre du canton sur un jour et devait réunir près de 3000 personnes. Le nombre exact de participants encore présents au moment des faits n’était pas connu dimanche matin.

L’alerte a été donnée peu après 2h30, selon la police cantonale. Un important dispositif a alors été déployé, avec plusieurs services de secours, les pompiers et l’unité cantonale d’intervention en cas de catastrophe (KKE). Un hélicoptère Super Puma de l’armée a également été engagé.

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Vaste traque

La police a bouclé un vaste périmètre autour de l’hippodrome, de la piscine et des installations sportives et demandé à la population de ne pas s’en approcher. La piscine d’Aarau est restée fermée. Par mesure de précaution, la présence policière a également été renforcée au-delà de la ville. Des policiers armés ont été aperçus sur l'autoroute jusqu’à une trentaine de kilomètres du lieu de la fusillade.

La traque du ou des auteurs se poursuivait dimanche matin. Vers 9h30, les recherches tournaient «à plein régime», a précisé Pascal Wenzel. Les enquêteurs cherchaient également à déterminer quelle arme avait été utilisée. Ils ignoraient si le ou les auteurs étaient toujours armés.

Les mobiles éventuels et les circonstances exactes de la fusillade restaient à éclaircir. La police a lancé un appel aux témoins et demandé aux personnes disposant de photos ou de vidéos de les lui transmettre.

«Absolument déchirants»

Plusieurs participants ont d’abord pris les détonations pour des feux d’artifice, selon des témoignages recueillis par Blick. Certains ont cherché refuge sur place ou dans un gymnase voisin. Ces témoignages n’avaient pas encore permis dimanche matin d’établir publiquement le déroulement exact de la fusillade.

Le DJ suisse Tekibo, qui s’était produit lors de la rave, a réagi sur Instagram. Il s’est dit indemne mais profondément marqué par ce qui s’était passé et a indiqué avoir perdu un «ami important», sans que l’identité de cette personne soit connue. «La techno et les raves devraient être un lieu de liberté et de sécurité», a-t-il écrit, qualifiant les événements d’"absolument déchirants».

Une ligne d’information a été mise en place par la police cantonale à l’intention des proches et des témoins.