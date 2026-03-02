ATS Agence télégraphique suisse
Un homme de 55 ans est décédé samedi vers 16h30 à Guschelmuth (Courchelmont) dans le canton de Fribourg alors qu'il effectuait des travaux de réparation d’une conduite d’eau. La victime a été ensevelie sous de la terre.
L'homme avait utilisé une pelleteuse afin de réparer une conduite d’eau. «A un moment donné, la personne s’est retrouvée dans la fouille, à une profondeur d’environ deux mètres. Pour des raisons inconnues, la terre a cédé et l'a ensevelie», a indiqué lundi la police fribourgeoise. Malgré l’intervention rapide de l’ambulance de Morat et du SMUR, l’homme est décédé sur place. Une enquête a été ouverte.
