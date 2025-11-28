DE
FR

Finances fédérales
Une commission réduit le paquet d'allègement de la Confédération

Le programme d'économies de la Confédération est revu à la baisse par la commission des finances du Conseil des Etats. Elle recommande 1,79 milliard de francs d'économies, réduisant le plan initial tout en maintenant la majorité des propositions fédérales.
Publié: il y a 44 minutes
La conseillère aux Etats Johanna Gapany (PLR/FR) a abordé vendredi lors d'un point de presse le paquet d'allègement 2027 (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Confédération devrait économiser 1,79 milliard de francs, estime la commission des finances du Conseil des Etats. Celle-ci a réduit de 603 millions de francs l'ampleur du programme d'allègement pour l'année 2027. La commission propose également de réduire l'ampleur du programme pour les années 2028 et 2029.

La commission a repris environ 80% des propositions du Conseil fédéral, a indiqué vendredi devant les médias Jakob Stark (UDC/TG) au nom de la commission. Le programme proposé par le gouvernement est ambitieux, a-t-il indiqué.

Débats au National en mars

Johanna Gapany (PLR/FR) a souligné la complexité du sujet et l'impact sur de nombreux acteurs. «Nous avons été à l'écoute pour voir s'il existe des possibilités d'adaptations.» Et de préciser: «Ce plan permet d'avoir une prévisibilité et anticipation au niveau financier.»

De nombreuses décisions ont été prises sur le fil. Le dossier passe en plénum le 17 décembre lors d'une séance open-end. Le National en débattra lors de la session de mars.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus