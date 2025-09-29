Le Département fédéral des finances et le Trésor américain signent un accord sur les taux de change. La déclaration confirme l'importance des interventions sur le marché des changes pour la BNS afin d'assurer la stabilité des prix.

La Suisse et les Etats-Unis n'influenceront pas les taux de change

La Suisse et les Etats-Unis n'influenceront pas les taux de change

Le Département fédéral des finances et le Trésor américain signent un accord sur les taux de change. Photo: IMAGO/Wolfilser

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et les Etats-Unis n'influenceront pas leurs monnaies à des fins concurrentielles. Le Département fédéral des finances, la Banque nationale suisse et le Trésor américain ont adopté une déclaration commune sur certaines questions macroéconomiques, notamment sur les taux de change.

Avec la déclaration signée lundi, les deux pays réaffirment leur volonté de respecter les principes énoncés par le Fonds monétaire international en matière de pratiques monétaires, indique le Département fédéral des finances.

Assurer la stabilité des prix

Les deux pays n'utiliseront pas les taux de change ou le système monétaire international dans le but d'empêcher l'ajustement effectif des balances des paiements ou de s'assurer des avantages compétitifs inéquitables. La déclaration confirme par ailleurs que les interventions sur le marché des changes sont un important outil de politique monétaire pour la Banque nationale suisse (BNS). Elles lui permettent en effet de garantir des conditions monétaires adéquates et, par conséquent, de remplir son mandat légal: assurer la stabilité des prix.

Le franc suisse a profité récemment de son statut de valeur refuge et s'est apprécié par rapport au dollar. Selon les observateurs, le BNS se montre actuellement peu interventionniste sur le marché des changes. Sinon, la Suisse pourrait être accusée de manipulation monétaire par l'administration du président américain Donald Trump.