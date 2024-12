1/4 Si tout se passe comme prévu, la présidente de la Confédération Viola Amherd (à gauche) et Ursula von der Leyen scelleront les négociations le 20 décembre à Berne. Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

Raphael Rauch

Le sprint final européen pourrait avoir commencé avec du vin valaisan et se terminer avec de l'eau minérale ou une boisson sans alcool. Mais reprenons les choses dans l'ordre.

Mercredi soir, 18 personnes de la Suisse et de l'UE se sont réunies au domaine du Lohn à Wabern près de Berne – les deux délégations représentaient neuf personnes. La partie suisse était dirigée par le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis, la partie européenne par le commissaire Maros Sefcovic. Une fondue et un Johannisberg AOC du Valais, millésime 2022, ont été servis.

Outre Cassis, la délégation suisse était composée du secrétaire d'État du DFAE Alexandre Fasel, de la secrétaire d'État du Seco Helene Budliger Artieda, de la secrétaire d'État du SEM Christine Schraner Burgener et du négociateur en chef suisse Patric Franzen. L'ancien directeur du SEM Mario Gattiker, le vice-chancelier Andrea Arcidiacono, le chef de la communication de Cassis Nicolas Bideau et le collaborateur personnel de Cassis Matthias Leitner étaient également présents.

Si 18 personnes se sont réunies, ce n'est pas seulement pour échanger des politesses. L'atmosphère était très agréable, entend-on de la part des initiés – même si tous les chantiers du dossier européen n'ont pas encore été résolus.

«Point de situation politique»

L'échange a servi à faire un «point de situation politique», comme l'a indiqué plus tard le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il s'agissait de discuter des prochaines étapes. Objectif commun: «idéalement, conclure les négociations d'ici à la fin de l'année.»

Comme le sait Blick, le calendrier suivant est prévu: Vendredi prochain, le 13 décembre, le Conseil fédéral se penchera à nouveau sur le dossier européen. S'il donne ensuite son feu vert, il y aura des flashs le vendredi qui précède Noël, soit le 20 décembre: la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, viendra alors en personne à Berne pour sceller la fin symbolique des négociations. Et c'est là que l'eau minérale non gazeuse ou une boisson non alcoolisée entre en jeu: contrairement à la catholique valaisanne Viola Amherd, la protestante Ursula von der Leyen ne boit pas d'alcool ou trinque tout au plus symboliquement.

Mais rien n'est encore dans la poche. «Il reste encore beaucoup à faire, mais nous allons continuer à travailler dur les prochaines semaines», a fait savoir jeudi un porte-parole de la Commission européenne. Personne ne souhaite cependant confirmer officiellement les plans de voyage; à Bruxelles, on dit qu'Ursula von der Leyen ne communique ses déplacements qu'une semaine à l'avance. Aucun démenti n'est venu de Berne ou de Bruxelles.

« L'Italie fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'UE et la Suisse à trouver un accord le plus rapidement possible »

L'Italie, un partenaire stable

Lors d'un voyage à Rome, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis ne s'est pas laissé aller à des confidences. Il a toutefois pris connaissance avec plaisir de ce que le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a déclaré aux médias: «L'Italie fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'UE et la Suisse à trouver un accord le plus rapidement possible.»

Du point de vue de la Suisse, Rome est actuellement le partenaire le plus fiable. Le conseiller fédéral Albert Rösti a déclaré à Blick en marge de la conférence mondiale sur le climat: «Le seul gouvernement stable autour de nous en ce moment est l'Italie.» Berlin, Paris et Vienne sont actuellement occupés par leurs propres intérêts – l'Italie a d'autant plus de poids. Et justement la bonne entente entre Viola Amherd et Ursula von der Leyen, qui se sont rencontrées lorsque von der Leyen était encore ministre de la Défense à Berlin. Toutes deux appartiennent à un parti d'obédience démocrate-chrétienne.

La menace d'une Suisse à 10 millions d'habitants

Une chose est sûre: il reste encore beaucoup à faire d'ici le 20 décembre et tous les chantiers ne pourront pas être résolus d'ici là. Le Conseil fédéral et l'UE estimeraient toutefois que les négociations ont été suffisantes pour marquer maintenant une conclusion positive: «Même si tous les points du mandat de négociation n'ont pas été remplis, il est possible de dire: nous avons un accord», déclare un initié. Tant pour Berne que pour Bruxelles, il est clair que «nous avons suffisamment négocié, le reste doit être réglé au niveau de la politique intérieure».

Les deux parties sont conscientes qu'en raison de la majorité bourgeoise au Parlement suisse et avec l'initiative des 10 millions d'habitants de l'UDC, le conte de fées de l'Avent qui s'annonce entre Viola Amherd et Ursula von der Leyen devrait rapidement être à nouveau terni. Selon l'initié, le fait que von der Leyen veuille se rendre à Berne juste avant Noël est un geste d'estime pour la Suisse: «La Suisse n'a pas besoin de se présenter à Bruxelles, mais l'UE est une amie de la Suisse qui vient volontiers à Berne.»

Mais il est également clair que Bruxelles, comme la Suisse, ne veut pas d'un accord à tout prix – même pas sur le thème de la clause de sauvegarde. «L'UE sait que même les agriculteurs de l'UDC finiront par avoir besoin d'un abattoir et qu'aucun Suisse ne voudra plus travailler dans un abattoir», explique un parlementaire suisse.

Pour Viola Amherd, ce serait un grand succès de remporter une victoire partielle dans le poker européen à la fin de son année présidentielle. Ce qui se passera ensuite est de toute façon dans les étoiles: que le Parlement et le peuple approuvent ou non l'accord avec l'UE serait une question posée aux astrologues de Bethléem.