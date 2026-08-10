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Cause inconnue
Trois pompiers blessés après un important incendie à Schaffhouse

Un incendie violent a ravagé une grange près de la gare de marchandises à Schaffhouse lundi soir. Trois pompiers blessés ont été hospitalisés. La cause et les dégâts restent inconnus, selon la police cantonale.
Publié: 10.08.2026 à 22:44 heures
Un important incendie s'est déclaré dans une grange à Schaffhouse lundi soir. Trois pompiers ont été blessés (image prétexte).
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un violent incendie a détruit lundi soir une grange située près de la gare de marchandises de Schaffhouse. Deux détonations ont été entendues. Trois pompiers blessés ont dû être hospitalisés, a indiqué une porte-parole de la police cantonale à Keystone-ATS.

Les pompiers sont intervenus en force sur place et l'incendie est désormais maîtrisé. Les pompiers ont pu empêcher que les bâtiments voisins de la grange en feu ne soient entièrement ravagés par les flammes, a ajouté la porte-parole de la police.

Le bâtiment était situé sur la Fulachstrasse, à proximité de la gare de marchandises. Aucune information n'a encore pu être fournie concernant la cause de l'incendie ni le montant des dégâts matériels.

La radio alémanique SRF a été la première à faire état de l'incendie. La police cantonale a indiqué qu'elle communiquerait davantage d'informations dans le courant de la soirée.

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