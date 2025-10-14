DE
FR

Jusqu'à 4 ans de prison
À 18 et 19 ans, ils foncent à plus de 200 km/h sur l’A1

Deux jeunes conducteurs suisses de 18 et 19 ans ont été arrêtés pour un délit de chauffard sur l'A1 près de Niederuzwil. Roulant à plus de 200 km/h, ils risquent jusqu'à quatre ans de prison et un retrait de permis d'au moins deux ans.
Publié: il y a 6 minutes
Partager
Écouter
Deux jeunes ont été arrêtés en excès de vitesse sur l'A1.
Photo: Sven Thomann
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux jeunes conducteurs de 18 et 19 ans ont commis un délit de chauffard sur l'autoroute A1 près de Niederuzwil (SG) le week-end dernier. Ils ont filé à plus de 200 km/h, selon la police cantonale st-galloise qui a saisi les voitures incriminées. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre les deux ressortissants suisses.

Lors de leur délit commis dans la nuit de samedi à dimanche, le duo roulait côte à côte, freinant parfois et réaccélérant à nouveau, écrit la police mardi. Ils ont finalement été interceptés et contrôlés sur une aire de repos. Ils ont alors dû rendre leur permis de conduire sur le champ.

Les deux suspects risquent entre un an de prison avec ou sans sursis et quatre ans de prison ferme, ainsi qu'un retrait de permis durant au moins deux ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus