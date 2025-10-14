Deux jeunes conducteurs suisses de 18 et 19 ans ont été arrêtés pour un délit de chauffard sur l'A1 près de Niederuzwil. Roulant à plus de 200 km/h, ils risquent jusqu'à quatre ans de prison et un retrait de permis d'au moins deux ans.

À 18 et 19 ans, ils foncent à plus de 200 km/h sur l’A1

Deux jeunes ont été arrêtés en excès de vitesse sur l'A1. Photo: Sven Thomann

ATS Agence télégraphique suisse

Deux jeunes conducteurs de 18 et 19 ans ont commis un délit de chauffard sur l'autoroute A1 près de Niederuzwil (SG) le week-end dernier. Ils ont filé à plus de 200 km/h, selon la police cantonale st-galloise qui a saisi les voitures incriminées. Le Ministère public a ouvert une enquête pénale contre les deux ressortissants suisses.

Lors de leur délit commis dans la nuit de samedi à dimanche, le duo roulait côte à côte, freinant parfois et réaccélérant à nouveau, écrit la police mardi. Ils ont finalement été interceptés et contrôlés sur une aire de repos. Ils ont alors dû rendre leur permis de conduire sur le champ.

Les deux suspects risquent entre un an de prison avec ou sans sursis et quatre ans de prison ferme, ainsi qu'un retrait de permis durant au moins deux ans.