DE
FR

Euro Millions
La cagnotte de 61,23 millions est tombée!

Un joueur espagnol remporte le jackpot de l'Euro Millions, s'élevant à 61,23 millions de francs. Le prochain tirage mardi mettra en jeu 16 millions de francs.
Publié: 22:16 heures
|
Dernière mise à jour: 22:17 heures
Partager
Écouter
Un Espagnol a décroché le jackpot.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 61,23 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 27, 30, 31, 41 et 43 et les étoiles 5 et 8. Le ticket gagnant a été joué en Espagne.

A lire aussi
Les cantons piochent sans retenue dans les caisses de la loterie
Une «caisse noire légale»
Les cantons se servent sans retenue dans les millions du loto
Il gagne un million à l’EuroMillions… et risque de tout perdre jeudi à minuit
La FDJ lance un appel
Il gagne un million à l’EuroMillions… et risque de tout perdre jeudi à minuit

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Présenté par
Les grands vins brillent aussi en petites bouteilles
Mini bouteilles, vrai plaisir
Pourquoi les petites bouteilles ont le vent en poupe
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus