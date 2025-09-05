Un joueur espagnol remporte le jackpot de l'Euro Millions, s'élevant à 61,23 millions de francs. Le prochain tirage mardi mettra en jeu 16 millions de francs.

La cagnotte de 61,23 millions est tombée!

Un Espagnol a décroché le jackpot. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 61,23 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 27, 30, 31, 41 et 43 et les étoiles 5 et 8. Le ticket gagnant a été joué en Espagne.

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.