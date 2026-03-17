Il y a 50 ans, McDonald's ouvrait son premier restaurant en Suisse, et c'était à Genève, employant 25 personnes. Depuis, le géant américain a étendu sa présence en Suisse avec 190 points de vente, dont six ouverts l'an dernier.

Il y a 50 ans, McDo ouvrait son premier restaurant en Suisse

Il y a 50 ans, McDo ouvrait son premier restaurant en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Il y a 50 ans, McDonald's Suisse ouvrait son premier restaurant à la Rue du Mont-Blanc à Genève, y employant 25 salariés. Depuis le géant américain de la restauration rapide a essaimé dans l'ensemble du pays, recensant désormais 190 points de vente, six ayant ouvert l'an dernier, dont deux en Suisse romande, à Moutier, dans le canton du Jura et Châtel-St-Denis, dans celui de Fribourg.

L'essor helvétique du géant américain du hamburger, fondé en 1955 à Chicago, a toutefois pris du temps, ressort-il des informations disponibles sur le site internet de l'entreprise. Le premier restaurant en terre alémanique est ainsi ouvert en 1979, la troisième région linguistique du pays, le Tessin, devant elle attendre 1993 pour accueillir à son tour un établissement.

De nombreux nouveaux restaurants

Le groupe, dont 90% des restaurants helvétiques sont actuellement exploités par 45 détenteurs de licence, a accéléré son développement en Suisse dans les années 80. 1990 marque l'ouverture à Crissier, en banlieue lausannoise, du premier restaurant McDrive, comportant un guichet permettant aux automobilistes de passer commander sans quitter leur véhicule. Suivra dix-huit ans plus tard le premier point de vente comportant un café, McCafé, à Vevey, toujours en terres vaudoises.

Après avoir ouvert sept établissements supplémentaires en 2025, à savoir outre Moutier et Châtel-St-Denis, à Brugg, en Argovie, Bülach, dans le canton de Zurich, Küssnacht, dans celui de Schwytz, Schaffhouse, ainsi que dans le quartier d'Enge, en ville de Zurich, le restaurateur rapide en construit déjà d'autres à Dulliken, dans le canton de Soleure et Horgesn, dans celui de Zurich, notamment. Sans oublier les rénovations et réaménagements de 23 locaux existants en 2025.

Popularité du poulet en hausse

A une présence géographique étendue au fil des ans, McDonald's a aussi largement étoffé sa carte. Alors que celle-ci ne comptait en 1976 que huit produits, elle en recense désormais pas moins de 90, le groupe s'adaptant à l'évolution des habitudes de consommation. «Le menu évolue en fonction des préférences de nos clients», a déclaré Lara Skripitsky, directrice de McDonald's Suisse devant les médias. «C'est pourquoi le poulet, en tant qu'alternative au bœuf, est actuellement une grande priorité pour nous».

McDonald's affirme employer plus de 8400 personnes en Suisse. La proportion de femmes parmi les cadres des restaurants s'élève à 45%, et à 50% au sein de la direction. Actuellement, 43 apprentis suivent une formation. À partir du mois d'août, 36 places d'apprentissage supplémentaires sont prévues.

Chaque jour, environ 275'000 clients sont servis dans les McDonald's suisses. L'entreprise ne publie pas de chiffres d'affaires concrets, mais communique uniquement le volume d'achat. Selon ces données, le géant de la restauration rapide a acheté en 2025 des denrées alimentaires pour une valeur de 250 millions de francs, contre 235 millions l'année précédente. Plus de 85% des denrées alimentaires proviennent de fournisseurs suisses, parmi lesquels figurent notamment quelque 6900 exploitations agricoles.