Cédric Wermuth interpelle le PS après les dossiers Epstein

Le coprésident du PS s'est dit samedi «consterné» par les révélations contenues dans les dossiers Epstein. Cédric Wermuth a appelé ses camarades à prendre leurs responsabilités dans la lutte contre la violence patriarcale, à l'occasion du congrès du parti.
Publié: 13:43 heures
Cédric Wermuth a ouvert le congrès du PS en l'absence de l'autre coprésidente Mattea Meyer (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Cédric Wermuth se dit consterné par les dossiers Epstein. Au congrès du PS, il appelle à agir contre les violences. Cédric Wermuth veut promouvoir l'égalité entre les sexes et mettre fin à «l'explosion des inégalités» et à la «culture de l'irresponsabilité» pour empêcher l'émergence de futurs Epstein. Le conseiller national a ajouté que les dirigeants devaient être tenus responsables lorsqu'ils provoquent des crises.

Le coprésident a également évoqué les récentes attaques des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran. «Notre solidarité va au peuple iranien, et non à un régime», a déclaré Cédric Wermuth à l'ouverture du congrès du parti à Bienne, en l'absence de l'autre coprésidente Mattea Meyer.

Une prise de position sur la politique du logement et un discours du conseiller fédéral Beat Jans figurent au programme. Les délégués discuteront également de questions de politique étrangère.

