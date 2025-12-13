DE
Lac de Thoune
Plus de 70 plongeurs mobilisés pour une grande opération de nettoyage

Plus de 70 plongeurs et des dizaines de bénévoles ont participé samedi à une opération de nettoyage coordonnée sur la rive droite du lac de Thoune, entre Hilterfingen et Gunten. L'événement était organisé par la Fédération suisse de sports subaquatiques (FSS).
Des dizaines de plongeurs ont pénétré samedi dans le lac de Thoune à la recherche de déchets.
Photo: KEYSTONE/THERESE HÄNNI
Plus de 70 plongeurs, épaulés par des dizaines de bénévoles, ont pris part samedi à une opération de nettoyage coordonnée sur la rive droite du lac de Thoune, entre Hilterfingen et Gunten. L’action était organisée par la Fédération suisse de sports subaquatiques (FSS).

Environ 120 personnes ont répondu à l'appel, a déclaré samedi devant les médias à Gunten le président du comité d'organisation local Martin Michel. Peu après 10h00 et par un temps brumeux, 77 plongeurs ont pénétré à onze endroits différents dans l'eau, dont la température à la surface était d'environ huit degrés.

Des produits nocifs

L'an dernier déjà, l'association avait mené une telle opération de nettoyage dans le lac de Thoune. L'accent est mis cette année sur les nombreux endroits qui sont seulement accessibles via les propriétés privées bordant le lac. L'association a obtenu le feu vert de ces propriétaires pour accéder à leur terrain. L'action a également été menée en coordination avec les autorités, la police du lac et le BLS.

Une quantité d'environ un mètre cube de déchets par site de plongée est attendue. L'entreprise de gestion des déchets et de recyclage AVAG, basée à Thoune, se chargera de les débarrasser gratuitement.

Les produits nocifs pour l'environnement comme les huiles, les pneus, les piles ou les plastiques sont retirés de l'eau. Les éléments qui ne sont pas nocifs, comme les briques ou les bocaux en verre qui ont été colonisés par des animaux aquatiques, restent eux dans le lac.

Des chaudières sous l'eau

L'an dernier, les plongeurs ont également trouvé de plus gros objets, comme une chaudière probablement abandonnée depuis de nombreuses années. Une équipe spécialisée doit entrer en jeu pour récupérer de tels objets. Des munitions ont également été retrouvées, ce qui a nécessité l'intervention de la police.

La plongée a eu lieu samedi par équipes de deux et à une profondeur maximale de 15 mètres. Peu après le début de l'opération, des pneus étaient déjà sortis de l'eau. S'il semble que moins de déchets finissent dans le lac ces dernières années, il fut un temps où on y jetait n'importe quoi sans réfléchir, souligne Martin Michel.

La FSS est l'organisation faîtière des sports subaquatiques en Suisse depuis 1957. Elle regroupe des sports tels que la plongée, l'apnée, le rugby subaquatique, le hockey subaquatique ou encore la nage avec palmes. Elle coordonne également les campagnes de nettoyage comme celle du lac de Thoune.

