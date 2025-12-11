Alpiq redouble d'efforts dans le domaine du stockage d'énergie par batterie (BESS). Afin de renforcer sa présence en Allemagne, l'énergéticien investit dans un nouveau projet mené en Saxe en partenariat avec la société de développement Tora.

Alpiq accélère dans les batteries et s’implante en Saxe

ATS Agence télégraphique suisse

Alpiq intensifie ses investissements dans le stockage d’énergie par batteries (BESS). Pour renforcer sa présence en Allemagne, l’énergéticien s’engage dans un nouveau projet en Saxe, développé en partenariat avec la société Tora.

L'installation devrait disposer d'une puissance d'au moins 36 mégawatts, pour une capacité de stockage de 144 mégawattheures, précise jeudi Alpiq sans dévoiler de détail financier. La mise en service est prévue à mi-2028.

L'énergéticien vaudois avait annoncé mercredi dernier des projets de stockage d'énergie par batterie dans les Länder de Brandebourg et de Saxe-Anhalt d'une puissance totale de 370 MW. Le montant de l'investissement n'avait pas non plus été évoqué.