En pleine haute saison, le restaurant Walliserstube à Grächen (VS) a fermé du jour au lendemain. Une dispute explosive avec un cuisinier, des insultes devant les clients et des années de pénurie de personnel ont poussé la patronne à tirer la prise.

Pizza brûlée, insultes et hurlements: à bout, une Valaisanne ferme son restaurant

Coup de tonnerre à Grächen (VS)! Alors que la haute saison bat son plein, le restaurant Walliserstube a mis la clé sous la porte – du jour au lendemain. Claudia Fux, la tenancière de cet établissement traditionnel au centre du village, tire la prise après six ans, rapporte le «Walliser Bote». Une fermeture aussi soudaine qu’inattendue, provoquée par un violent différend survenu samedi.

Depuis des années, la tenancière valaisanne faisait face à des problèmes récurrents de personnel en cuisine, raconte-t-elle. Les cuisiniers se succédaient, rarement fiables. La dernière fois que Claudia Fux a cherché un cuisinier qualifié sur la page Facebook «Gastro Jobs Schweiz – das Original», c'était le 14 décembre 2025 – poste à pourvoir «dès maintenant». Celui-ci aussi est parti. Définitivement.

Pizza brûlée et insultes devant les clients

Samedi, la situation a totalement dégénéré. Le cuisinier voulait servir aux clients une pizza brûlée. La patronne s’y oppose. Elle exige du cuisinier qu'il refasse la pizza. Celui-ci refuse et l'insulte violemment devant les clients médusés. La patronne réagit immédiatement et met le grossier cuisinier à la porte. «A 52 ans, je n'accepte plus cela. Ça use nerveusement», déclare-t-elle au «Walliser Bote».

Interrogée par Blick, Claudia Fux ne souhaite pas revenir sur les détails de la dispute ni sur les difficultés de recrutement. «Tout a été dit», se contente-t-elle de répondre. Mais elle refuse de baisser les bras.

Elle a déjà passé ses premiers entretiens d'embauche. Et elle décidera ces jours-ci de son avenir professionnel.En attendant, elle a vidé les stocks: mardi encore, elle proposait à la vente le dernier contenu du congélateur – rumstecks, morceaux de bœuf et côtelettes premium, le tout surgelé.