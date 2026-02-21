En crise de liquidités, Leclanché annonce un financement de 16,7 millions de francs pour assurer ses activités et payer ses employés. L'entreprise yverdonnoise travaille aussi à renforcer sa structure financière.

En difficulté financière, le fabricant de batteries Leclanché annonce avoir décroché un financement de 16,7 millions de francs auprès de divers partenaires. Ce montant doit lui permettre de couvrir ses besoins opérationnels ces prochains mois, y compris le paiement des salaires de ses collaborateurs.

Cet accord offre des liquidités supplémentaires permettant d'honorer les engagements courants, a écrit le groupe yverdonnois vendredi dans un communiqué. Outre les salaires, ces engagements incluent le paiement des fournisseurs et des frais liés à des projets. Le financement garantit la «stabilité opérationnelle» et permet aux équipes et à la direction de se concentrer sur les activités en cours, peut-on encore lire.

Renforcer la structure

En parallèle, le conseil d'administration et la direction continuent d'étudier diverses «options stratégiques et financières» visant à renforcer la structure du capital sur le long terme.

La semaine dernière, l'entreprise confirmait traverser «des problèmes de liquidités à court terme qui ont conduit à des retards de paiements, y compris pour les salaires de janvier». Tant les collaborateurs au siège d'Yverdon-les-Bains que dans la filiale allemande sont concernés, selon des informations publiées initialement par L'Agefi.