En attente sur Berne
Psychologues, hôpitaux et assureurs s’accordent sur un nouveau tarif

Une nouvelle structure tarifaire pour les prestations psychologiques ambulatoires a été négociée en Suisse. Soumise au Conseil fédéral pour approbation, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027, intégrant pour la première fois ces services dans un cadre national.
Publié: il y a 25 minutes
Une nouvelle structure tarifaire a été négociée pour la psychologie.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les associations de psychologues, la faîtière des hôpitaux et l'association des assureurs maladie prio.swiss ont négocié une nouvelle structure tarifaire définitive. Celle-ci doit encore être approuvée par le Conseil fédéral.

Pour la première fois, les prestations psychologiques ambulatoires délivrées par un psychologue sont intégrées dans une structure tarifaire en vigueur dans toute la Suisse, pour toutes les assurances et tous les fournisseurs de prestations. Depuis le 1er janvier 2022, les psychologues et psychothérapeutes peuvent facturer leurs prestations sur prescription médicale à l'assurance de base, mais la structure entrée en vigueur à cette date-là est provisoire.

La Fédération suisse des psychologues (FSP), l'Association suisse des psychothérapeutes (ASP), l'Association Professionnelle suisse de psychologie appliquée (SBAP) et la faîtière des hôpitaux H+ ont mené des négociations pendant plusieurs années avec l'association des assureurs maladie prio.swiss, qui ont mené à l'accord annoncé, indiquent-elles jeudi dans un communiqué commun.

«Une étape très importante»

La structure tarifaire qui en est ressortie a été remise jeudi au Conseil fédéral pour approbation. Elle devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027. Le niveau définitif du tarif sera négocié séparément, au cours des prochains mois.

Cette structure tarifaire ne concerne pas les psychiatres, leurs prestations étant facturées par Tardoc, précise la responsable de la communication de la FSP Cathy Maret, contactée par Keystone-ATS. Des milliers de personnes avaient manifesté à Berne au mois d'août dernier pour dénoncer, entre autres, l'absence de structure tarifaire claire. L'annonce de ce jeudi constitue donc «une étape très importante», selon Cathy Maret.

Cette dernière se dit confiante quant à l'approbation de la nouvelle structure par le Conseil fédéral. «Avec tous les prestataires tarifaires, nous fournissons un dossier solide et pensons remplir les conditions. Si la Confédération estime qu'il faut encore ajuster certaines choses, nous le ferons évidemment.»

