Un homme de 28 ans a été arrêté à Zurich pour l'agression d'une femme dans un tram. La police, critiquée pour son absence, explique avoir été débordée par d'autres interventions, notamment des affrontements avec des militants de gauche.

1/2 Une femme a été agressée dans un tram à Zurich. La police n'a pourtant pas envoyé de patrouille. Photo: screenshot

ATS Agence télégraphique suisse

L'auteur présumé d'une agression contre une femme survenue dans la nuit de samedi à dimanche dans un tram à Zurich a été arrêté. La police municipale, critiquée pour n'avoir pas envoyé de patrouille, explique avoir été trop affairée.

Dans un communiqué publié mardi, la police municipale zurichoise écrit «regretter que la femme n'ait pas pu être secourue immédiatement à ce moment-là». La victime s'est depuis rendue au poste et a déposé une plainte: l'auteur présumé, un Syrien de 28 ans, a été arrêté lundi soir.

Plusieurs médias ont rapporté l'incident dès dimanche soir. La victime – qui serait une DJ professionnelle – a par ailleurs relayé son agression sur Instagram. La police, elle, a depuis clarifié les raisons qui l'ont empêchée d'envoyer des effectifs sur les lieux.

Toutes les patrouilles occupées

Toutes les patrouilles étaient en action au même moment. En particulier, une opération d'envergure était déployée autour de l'ancienne caserne (Kasernenareal), où, selon la police, des militants de gauche tentaient une occupation qui a dégénéré en affrontement violent avec les forces de l'ordre.

Plusieurs incidents graves, dont trois accidents de la circulation avec des blessés, ont aussi requis l'intervention de patrouilles. Le traditionnel concours de tir (Knabenschiessen) destiné aux adolescents zurichois se déroulait pendant la fin de semaine et a aussi mobilisé des agents.

La police municipale écrit qu'une «accumulation de déploiements» le week-end peut conduire à ce genre de situation. Et d'ajouter qu'il peut arriver que le centre d'opérations ne dispose temporairement plus d'effectifs à mobiliser dans certains cas.