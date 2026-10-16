A un an des élections fédérales de 2027, l'UDC domine avec 29,9% d'intentions de vote, selon un sondage Sotomo publié vendredi. La gauche progresse, tandis que le Centre et le PLR reculent nettement.

ATS Agence télégraphique suisse

Un an avant les élections fédérales de 2027, l'UDC reste clairement en tête et pourrait réaliser un meilleur score qu'en 2023, selon le baromètre électoral de la SSR publié vendredi. Le parti de droite obtient 29,9% des voix. Le camp rouge-vert enregistre également des gains, tandis que le Centre et le PLR chutent.

Le plus grand parti de Suisse progresserait de 2 points de pourcentage par rapport aux résultats de 2023, selon le sondage réalisé par l'institut Sotomo. Le record de l'UDC remonte à 2015, avec une part électorale de 29,4%. Toutefois, par rapport aux tendances actuelles en Europe occidentale (ndlr: des partis aux idées similaires), cette progression du parti reste modérée, note le sondage.

Tandis que l'UDC continue à avoir le vent en poupe, le Centre poursuit sa chute (-1,5 point) avec 12,6%. Pourtant, le parti bourgeois modéré avait très légèrement amélioré ses résultats aux dernières élections nationales, analyse Sotomo. Et d'ajouter: «Mais le parti semble à présent renouer avec l’érosion de son électorat constatée depuis plusieurs décennies».

Avec 13,3% d'intention de vote, le PLR régresse lui aussi (-1 point). Cela représenterait le plus mauvais résultat de toute son histoire aux élections nationales. Le parti garde toutefois sa légère avance dans la compétition pour la troisième place qui l'oppose au Centre.

Polarisation plutôt que glissement à droite

Les canicules de l’été 2026 ne se traduisent pas par une vague verte. Les Vert-e-s ne progressent que très faiblement dans le baromètre électoral actuel (+0,5) à 10,3%. Les Vert'libéraux reculent eux mais dans une moindre mesure (-0,5 à 7,1%).

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Selon le baromètre, la gauche pourrait progresser de 1,5 point, en cumulant le score du PS et des Vert-e-s. Cette hausse est en grande partie imputable au PS (+1 point). Les sociaux-démocrates se hissent ainsi à 19,3% de part d’électorat, ce qui serait leur plus beau résultat depuis deux décennies et leur score des élections de 2007 (20%).

Les résultats du baromètre électoral indiquent donc plutôt une polarisation qu’un glissement vers la droite. A droite, l’UDC sort gagnante, à gauche le bloc rouge-vert se renforce, et entre ces pôles, les partis qui traditionnellement dominaient le camp bourgeois (le PLR et le Centre) s’affaiblissent.

Le changement climatique comme défi majeur

Le baromètre électoral montre également l'évolution des défis pour les électeurs. La première place des préoccupations est occupée par les primes d'assurance maladie (39%), suivie de près par le changement climatique, cité par 36% des personnes interrogées. Après une baisse l'année dernière, cette thématique a retrouvé le niveau de 2023.

Derrière ces deux sujets fondamentaux, la politique d’asile, les relations avec l’UE et l’immigration, mais aussi la question du logement, sont citées chacune par environ un quart des personnes interrogées.

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A noter que le sujet de l'immigration a tendance à régresser depuis les dernières élections (35% en 2023 contre 25% en 2026). Le thème de la criminalité n'a, quant à lui, cesser de progresser passant de 10% à 19%.

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Confiance versus méfiance

Le baromètre revient également sur la confiance accordée aux institutions politiques. Un peu plus de la moitié de la population a fondamentalement confiance dans les principales institutions politique du pays, avec toutefois des différences selon le parti.

De manière générale, la confiance des électeurs dans les institutions est plus basse à l'UDC, au PS et au Vert-e-s. Pour l'institut de sondage Sotomo, cela s'explique notamment par le fait que les électeurs de gauche comme de droite ont plus souvent des positions critiques envers le système que ceux du centre.

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Finalement, parmi les membres du Conseil fédéral, c'est Karin Keller-Sutter qui prend la tête du classement de l'influence (63%). Suivie par Albert Rösti (53%). La personnalité montante du classement par influence est Guy Parmelin (42%) qui quittera le Conseil fédéral à la fin de l'année. Les quatre autres ministres suivent loin derrière. Elisabeth Baume-Schneider est la ministre la moins influente du collège (4%), selon les sondés. Et Ignazio Cassis est considéré comme le ministre le moins sympathique.

Le sondage a été effectué en ligne entre le 10 et le 23 septembre par l'institut Sotomo. En tout, 25'092 personnes y ont pris part. La marge d'erreur est de +/- 1,2 point de pourcentage.