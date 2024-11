L'issue des votations plus incertaine que jamais!

Ce dimanche de votation s'annonce passionnant: l'issue des quatre objets est encore indécise. Il n'est pas exclu qu'un quadruple non se dessine. L'extension de l'autoroute, en particulier, devrait être un véritable casse-tête. Alors que dans le premier sondage de tendance, une courte majorité de 51% se prononçait en faveur de l'extension, les opposants ont finalement réussi à se rattraper: 51% des votants interrogés ont rejeté le projet. Sur les trois autres sujets, les résultats des derniers sondages n'étaient pas non plus tranchés.