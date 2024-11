ATS Agence télégraphique suisse

Les autoroutes suisses ne seront pas plus larges sur six tronçons. Contre l'avis du Conseil fédéral et du Parlement, le peuple a refusé à 52% dimanche les projets d'extensions autoroutières, dont un romand, selon une projection de l'institut gfs.bern. Le résultat est toutefois encore incertain. La marge d'erreur est de +/- 3%.

De premiers résultats définitifs sont tombés. Nidwald accepte les projets à 51,7%, tandis que Glaris les refuse à 53,2%. Les résultats sont encore partiels dans les autres cantons. La Suisse romande dit "non". Genève rejette les extensions à 56,4%, Fribourg à 54,1%, Neuchâtel à 58,4%. Dans le canton de Vaud, le refus se monte à 55,6%, et à 53,2% en Valais.

Outre-Sarine, les Grisons refusent aussi les projets, à 56,4%. A Zurich, selon une projection, le rejet se monte à 51%. Dans l'autre camp, Saint-Gall dit "oui" à 56,6%, Schwyz à 56,4% et Argovie à 55,4%. L'acceptation est légèrement plus faible à Bâle-Campagne (54,6%) et en Thurgovie (53%).

Cinq milliards

Les six projets sont devisés à quelque cinq milliards de francs. Près d'un milliard est prévu pour l'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon (GE/VD), qui doit être élargi à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km.

Le référendum a été déposé par l'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC. Il est soutenu par les Vert-e-s, le PS et le PVL, ainsi que par une cinquantaine d'organisations de protection de la nature et du climat.