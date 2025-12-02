DE
FR

Initiative Blue Peace
La Suisse et le Kazakhstan signent un accord sur la gestion de l'eau

La Suisse et le Kazakhstan ont signé une déclaration d'intention visant à mettre en oeuvre l'initiative Blue Peace. Celle-ci a pour but de promouvoir le dialogue sur la gestion de l'eau.
Publié: 15:06 heures
Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a reçu son homologue kazakh Yermek Kocherbaïev à Berne.
Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et le Kazakhstan ont signé mardi une déclaration d'intention pour la mise en œuvre de l’initiative Blue Peace. Ce projet veut promouvoir le dialogue politique sur les défis et la recherche de solutions dans la gestion de l'eau.

Le protocole d'accord a été signé par le conseiller fédéral Ignazio Cassis et son homologue kazakh Yermek Kocherbaïev, en visite officielle à Berne, indique mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Il porte sur la mise en œuvre de la deuxième phase de l'initiative Blue Peace Central Asia.

Cette initiative, lancée par la Confédération en 2017, soutient les efforts pour transformer l'eau, «potentielle source de tensions, en moteur de coopération, de stabilité et de développement durable, grâce à une gestion transfrontalière plus équitable et plus efficace, notamment dans un contexte de changement climatique», explique le DFAE.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus