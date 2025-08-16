L'UDC rejette le projet d'identité électronique

Publié: il y a 2 minutes

L'UDC rejette l'identité électronique (e-ID) et l'initiative des Jeunes socialistes lors de son assemblée à Schaffhouse. Les délégués la jugent dangereuse et liberticide. Ils ont massivement repoussé l'initiative pour un impôt sur les grandes successions.

L'UDC ne veut pas de l'e-ID. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'UDC ne veut pas de l'identité électronique soumise en votation le 28 septembre. Les délégués du parti, réunis à Schaffhouse, ont rejeté samedi par 241 voix contre 52 à ce projet. Ils ont aussi dit un non massif à «l'initiative pour l'avenir» des Jeunes socialistes.

Les délégués ont suivi notamment les arguments du président des Jeunes UDC Nils Fiechter, qui a jugé le projet d'identité numérique «dangereuse, liberticide et inutile». Les arguments des tenants du projet, présentés par le conseiller national Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR), ont eu moins d'écho. Nils Fiechter a estimé que ce vote sur l'e-ID était un déni de démocratie directe. En 2021, le peuple suisse avait nettement rejeté un premier projet de ce type. «Le fait que nous devions, quatre ans plus tard, à nouveau nous battre là contre est une tactique d'usure délibérée», a-t-il dénoncé.

L'initiative pour l'avenir balayée

L'UDC a en outre rejeté à une majorité encore plus claire l'«initiative pour l'avenir» des Jeunes socialistes, soumise à votation le 30 novembre. Le texte réclame un impôt fédéral de 50% sur la part des successions de plus de 50 millions, afin de financer des mesures pour répondre à l’urgence climatique.