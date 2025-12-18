DE
FR

Droits de douane
Trump met la Suisse sous pression et fixe un nouveau délai pour un accord contraignant

Les Etats-Unis intensifient la pression sur la Suisse concernant les droits de douane. Washington exige un accord contraignant d'ici le 31 mars 2026, menaçant de reconsidérer le taux imposé à Berne en cas d'échec.
Publié: il y a 6 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/2
Trump accentue la pression sur la Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis accentuent la pression sur la Suisse en matière de droits de douane. Ils veulent qu'un accord juridiquement contraignant soit conclu d'ici au 31 mars. Faute de quoi ils entendent «réexaminer et reconsidérer, le cas échéant», le taux imposé à Berne.

Washington entend transformer rapidement la déclaration d'intention signée le 14 novembre en accord bilatéral, selon un document du représentant américain au commerce, pas encore «publié» mais disponible sur le Federal Register. L'information a été révélée par les journaux du groupe alémanique CH Media. Keystone-ATS a demandé de plus amples informations au Département fédéral de l'économie.

Selon ce texte, la baisse des droits de douane de 39% à 15% est effectuée «à condition et dans l'attente» que la déclaration d'intention du 14 novembre soit rapidement transformée en un accord bilatéral.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus