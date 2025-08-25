Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

A partir du 26 août, les Suisses ne pourront plus envoyer de colis ordinaires aux Etats-Unis. Cela s'explique par de nouvelles prescriptions douanières américaines qui exigent un dédouanement préalable de chaque envoi.

Dès demain, les Suisses ne pourront plus envoyer de colis aux Etats-Unis

Dès demain, les Suisses ne pourront plus envoyer de colis aux Etats-Unis

La Poste suspend les envois de colis vers les Etats-Unis. Photo: Keystone

Patrik Berger

A partir du 26 août, les Suisses ne pourront plus envoyer de colis ordinaires aux Etats-Unis. La raison? Les nouvelles dispositions douanières du gouvernement américain, qui changent totalement la pratique actuelle. La Suisse emboîte le pas à d'autres postes européennes, comme l'Allemagne et la France.

Les Etats-Unis suppriment la franchise de 800 dollars qu'ils appliquaient jusqu'à présent aux envois de marchandises. Cela signifie que chaque colis – qu'il s'agisse d'un livre, d'un pull ou d'une tablette de chocolat – devra désormais être déclaré à la douane américaine et être dédouané. Les Américains exigent aussi que le dédouanement soit effectué avant l'expédition. «Les nouvelles règles se distinguent fondamentalement des directives actuelles de l'Union postale universelle», explique La Poste.

Seules les lettres sont envoyées

Comme il faut encore clarifier beaucoup de questions liées à la mise en œuvre de cette nouvelle exigence, La Poste a décidé de suspendre dès le 26 août les envois: plus aucune marchandise ne sera acheminée vers les Etats-Unis. Seuls les documents et les livraisons express seront encore envoyés. La Poste travaille à ce que les envois de particuliers à particuliers d'une valeur maximale de 100 dollars soient bientôt à nouveau possibles. Mais d'ici là, de nombreux colis resteront bloqués.

Dans un communiqué, La Poste souligne qu'elle est en contact étroit avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Detec), l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et la Commission postale. Elle dit travailler d'arrache-pied à des alternatives.

La décision américaine de dernière minute crée le chaos au niveau international. Alors que les grands services express comme Fed Ex ou UPS peuvent maintenir leurs canaux ouverts grâce à leur propre dédouanement, la voie postale régulière est bloquée.