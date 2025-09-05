Guy Parmelin s'est rendu à Washington pour discuter du différend douanier avec les États-Unis. Le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick reste peu optimiste, malgré une nouvelle offre suisse.

Guy Parmelin ne laisse rien filtrer de ses négociations aux USA

Guy Parmelin ne laisse rien filtrer de ses négociations aux USA

Le Conseiller fédéral Guy Parmelin s'est envolé pour les USA afin de négocier les droits de douane imposée par Trump. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le différent douanier entre la Suisse et les Etats-Unis est de nouveau au menu des discussions entre les deux pays vendredi. Le ministre de l'Economie Guy Parmelin s'est rendu à Washington pour rencontrer le secrétaire américain au commerce Howard Lutnick. Le conseiller fédéral ne s'est pas exprimé sur le déroulement de la rencontre.

Le gouvernement américain, sous la présidence de Donald Trump, est toujours prêt à écouter, a déclaré Howard Lutnick sur la chaîne de télévision de l'agence de presse économique américaine Bloomberg. «Ecoutons ce qu'ils ont à dire», a dit le ministre à propos de la délégation suisse. «Mais vous savez: je ne suis pas optimiste».

Howard Lutnick a également déclaré à la chaîne que la Suisse gagnait beaucoup d'argent aux États-Unis grâce à ses produits pharmaceutiques. Le conseiller fédéral Parmelin n'a fait aucune déclaration sur les discussions après la réunion. Interrogé par la télévision alémanique SRF à sa sortie du ministère américain du Commerce à Washington, il s'est contenté de répondre que les choses s'étaient déroulées comme elles s'étaient déroulées.

«Offre optimisée pour les Etats-Unis»

Ce voyage porte sur une nouvelle offre de la Suisse aux Américains dans le cadre des taxes douanières, a confirmé vendredi le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis lors d'une conférence de presse à Reichenau (GR).

«Nous avons élaboré une offre optimisée pour les Etats-Unis», a indiqué M. Cassis en réponse à une question d'un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Le voyage du ministre de l'Economie s'inscrit dans le cadre du deuxième cycle de négociations sur la question douanière.

Ignazio Cassis n'a pas donné de détails sur le programme précis du voyage de son confrère vaudois. Le Département fédéral de l'Economie avait précédemment annoncé à Keystone-ATS que Guy Parmelin s'était rendu aux Etats-Unis pour y mener des discussions au niveau ministériel, sans autres précisions.

Agenda chamboulé

Le Vaudois a annulé à la dernière minute une intervention prévue vendredi auprès de l'association faîtière economiesuisse. Il aurait dû prononcer le message de bienvenue du Conseil fédéral lors de la «Journée de l'économie 2025». La faîtière de l'économie a indiqué à l'agence de presse AWP que cette annulation était due au voyage aux Etats-Unis.

Le 1er août, Trump avait annoncé des droits de douane de 39% sur les marchandises importées de Suisse. Peu avant leur entrée en vigueur le 7 août, Guy Parmelin et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter s'étaient rendus aux Etats-Unis pour des discussions. Une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio n'avait toutefois pas permis de trouver une solution au conflit douanier.