Droits de douane élevés
Les Suisses ne veulent pas faire de concessions à Donald Trump

Un sondage révèle que les Suisses s'opposent aux concessions envers les Etats-Unis malgré les droits de douane imposés par Donald Trump.
Publié: 08:22 heures
La Suisse ne doit pas se laisser mettre sous pression à cause des droits de douane américains, selon un sondage.
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse ne doit pas faire de concessions aux Etats-Unis après l'imposition de lourds droits de douane, selon un sondage, et ce bien que la population s’attende à des difficultés économiques à la suite de la décision du président Donald Trump.

Près de deux tiers des personnes interrogées estiment que la Confédération ne devrait pas se laisser mettre sous pression, même si cela signifie des droits de douane de 39%, selon un sondage publié mercredi par l'institut Yougov. Seul un quart des personnes interrogées jugent que Berne devrait lâcher du lest pour faire revenir le chef de la Maison Blanche à de meilleurs sentiments.

L'économie inquiète

Selon l'enquête, deux tiers des personnes interrogées pensent que l'économie souffrira de cette nouvelle donne. Seuls 5% sont d'avis qu'il n'y aura aucune conséquence ou uniquement des dommages minimes.

La moitié des personnes interrogées sont en outre d'avis que la Suisse devrait à l'avenir miser davantage sur ses propres produits, bien que cela puisse entraîner une hausse des prix en Suisse. Selon Yougov, 41% s'opposent à ce que les entreprises suisses réalisent des investissements importants aux Etats-Unis, tandis que 15% des personnes interrogées y sont favorables.

Le sondage ne montre pas de différences partisanes, contrairement à la question sur l'attitude à adopter à l'égard de l'Union européenne. Dans l'ensemble, un peu plus de la moitié des participants au sondage sont favorables à une coopération accrue avec Bruxelles. Les partisans de l'Union démocratique du centre (UDC) en revanche s'opposent fortement à un tel rapprochement. L'institut a interrogé 1260 personnes en Suisse pour cette enquête, réalisée du 5 au 11 août.

