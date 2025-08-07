Malgré l'humiliation, Berne refuse de contre-attaquer Trump

Guy Parmelin reconnait que les droits de douane sont un fiasco pour la Suisse

Interrogé sur un «possible fiasco» de la mission suisse à Washington, Guy Parmelin a expliqué que «le fiasco, ce sont les 39%» de droits de douane par les Etats-Unis à la Suisse.

Photo: AFP

Le ministre de l'Economie a complété sa réponse à un journaliste en expliquant que le Conseil fédéral voulait maintenir tous les canaux ouverts, d'avoir la possibilité d’élargir à d’autres intervenants de l’entourage du président comme le Secrétaire d'Etat Marco Rubio.

Berne ne renonce pas aux F-35

Guy Parmelin parle d'un «coup de massue» pour évoquer le sort de la Suisse par rapport à d'autres. Le ministre de l'Economie précise que la Suisse n'a pas été seule dans ce cas. «C’est désormais la façon de négocier aux Etats Unis, il faudra s’y faire», a-t-il concédé.

Concernant les avions de combat F-35 dans un potentiel accord avec Washington, Karin Keller-Sutter a refusé de commenter son offre actualisée à Trump. Elle a toutefois souligné que la Suisse achète des avions de chasse et le système Patriot aux Etats-Unis. «Et elle aura également besoin de munitions à l'avenir.»

Un délai pour la pharma

Donald Trump veut imposer jusqu'à 250% de droits de douane sur les produits pharmaceutiques mais a fixé un délai à fin septembre pour obtempérer, a confirmé Guy Parmelin.

Le ministre de l'Economie a estimé que «le président des Etats-Unis veut absolument que le prix des médicaments baisse, ou en tout cas que les citoyens américains ne payent pas davantage que les autres». Pour Guy Parmelin, c’est un sujet beaucoup plus complexe et qui sera traité à part. L'industrie pharmaceutique suisse pourrait toutefois être impactée, selon lui.

