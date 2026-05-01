ATS Agence télégraphique suisse
Un homme est décédé jeudi dans un hôpital zurichois des suites de brûlures subies lors d'un incendie survenu six jours plus tôt dans un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Dix personnes avaient été blessées, dont deux grièvement.
L'homme âgé de 73 ans est décédé jeudi soir, a annoncé vendredi la police cantonale zurichoise. Le septuagénaire ainsi qu'une femme de 84 ans avaient été héliportés à l'hôpital dans un état grave.
Aucun animal n'avait été blessé lors de l'incendie. Les pompiers avaient rapidement maîtrisé les flammes. Les dégâts matériels au centre équestre s'élèvent à plus d'un million de francs. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre.
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