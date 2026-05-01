DE
FR

Drame dans un centre équestre zurichois
Un homme succombe à ses blessures six jours après un incendie

Un incendie dans un centre équestre à Hombrechtikon a coûté la vie à un homme de 73 ans, décédé jeudi à l’hôpital. Les dégâts s’élèvent à plus d’un million de francs.
Publié: 12:55 heures
Le centre équestre de Hombrechtikon a été ravagé par les flammes.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est décédé jeudi dans un hôpital zurichois des suites de brûlures subies lors d'un incendie survenu six jours plus tôt dans un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Dix personnes avaient été blessées, dont deux grièvement.

L'homme âgé de 73 ans est décédé jeudi soir, a annoncé vendredi la police cantonale zurichoise. Le septuagénaire ainsi qu'une femme de 84 ans avaient été héliportés à l'hôpital dans un état grave.

Aucun animal n'avait été blessé lors de l'incendie. Les pompiers avaient rapidement maîtrisé les flammes. Les dégâts matériels au centre équestre s'élèvent à plus d'un million de francs. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus