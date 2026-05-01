Un incendie dans un centre équestre à Hombrechtikon a coûté la vie à un homme de 73 ans, décédé jeudi à l’hôpital. Les dégâts s’élèvent à plus d’un million de francs.

Un homme succombe à ses blessures six jours après un incendie

Un homme succombe à ses blessures six jours après un incendie

Drame dans un centre équestre zurichois

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme est décédé jeudi dans un hôpital zurichois des suites de brûlures subies lors d'un incendie survenu six jours plus tôt dans un centre équestre à Hombrechtikon (ZH). Dix personnes avaient été blessées, dont deux grièvement.

L'homme âgé de 73 ans est décédé jeudi soir, a annoncé vendredi la police cantonale zurichoise. Le septuagénaire ainsi qu'une femme de 84 ans avaient été héliportés à l'hôpital dans un état grave.

Aucun animal n'avait été blessé lors de l'incendie. Les pompiers avaient rapidement maîtrisé les flammes. Les dégâts matériels au centre équestre s'élèvent à plus d'un million de francs. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine du sinistre.