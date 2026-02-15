DE
FR

Drame à Zurich
Un passager de 30 ans meurt dans un accident de voiture

Un accident tragique dans le tunnel Milchbuck à Zurich a coûté la vie à un passager de 30 ans dimanche soir. Le conducteur de 18 ans et deux autres passagers ont été blessés, une enquête est en cours.
Publié: il y a 29 minutes
Malgré l'intervention rapide des secours, le trentenaire est décédé sur les lieux de l'accident. (Photo d'illustration).
Photo: CHRISTIAN BEUTLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un passager âgé de 30 ans est décédé dimanche soir dans un accident de la circulation dans la ville de Zurich. Le conducteur de la voiture, âgé de 18 ans, et les deux autres passagers ont été transportés à l'hôpital après l'accident, a indiqué la police.

Selon les premières conclusions, le conducteur se dirigeait vers le tunnel Milchbuck, a indiqué la police municipale de Zurich dans un communiqué dimanche matin. Dans le tunnel, le véhicule a quitté la chaussée pour des raisons encore inconnues. La voiture a heurté un poteau sur la gauche, puis le mur sur la droite.

Les secours ont été appelés peu après 1h du matin sur les lieux de l'accident, dans le 6e arrondissement zurichois. Malgré une tentative de réanimation immédiate, l'homme de 30 ans est décédé sur place. Les passagers âgés de 27 et 21 ans ainsi que le conducteur ont été blessés de légèrement à gravement, selon le communiqué. Les circonstances de l'accident font l'objet d'une enquête menée par la police municipale de Zurich et le Ministère public compétent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus