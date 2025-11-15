Un Zurichois de 19 ans a eu une mauvaise surprise. Alors qu'il avait commandé l'iPhone 17 Pro Max en ligne, il s'est retrouvé avec un colis vide, à cause d'une erreur décisive.

Un Suisse commande un iPhone, il se retrouve avec un colis vide

1/2 Le Zurichois Feres Bouallegui a trouvé un colis vide dans sa boîte aux lettres. Photo: Lecteur reporter

Georg Nopper

Feres Bouallegui était impatient, mais c'est la grosse déception. «J'ai commandé un iPhone 17 Pro Max à Interdiscount pour environ 2000 francs», raconte le jeune Zurichois de 19 ans à Blick. Sauf qu'il n'a reçu que l'emballage.

Le délai de livraison était fixé au mercredi de la semaine dernière. Feres Bouallegui était chez lui, à Dietikon, durant le créneau horaire convenu. «C'était un paquet recommandé. J'ai toutefois donné au facteur une autorisation de dépôt, car j'étais à la maison à ce moment-là.»

Pas de sonnerie, mais une confirmation par e-mail

Contre toute attente, le facteur a déposé le colis dans la boîte à lait, sans sonner. «Lorsque j'ai reçu une confirmation de livraison par e-mail, je suis immédiatement descendu voir ma boîte aux lettres. L'emballage déjà ouvert.» Aucune trace de l'iPhone.

«J'ai immédiatement signalé le vol», explique Feres Bouallegui. Mais ni le service de livraison DPD ni Interdiscount ne se sentent responsables. Interdiscount a contacté le jeune homme par écrit, plusieurs jours plus tard: «DPD nous a informés que vous aviez autorisé le dépôt à l'entrée de l'immeuble.» Pour l’entreprise, DPD ne peut donc pas être tenu responsable si l'objet a été volé.

Une livraison dans les règles

Interrogé par Blick, DPD répond: «Nous regrettons vivement l'incident décrit et avons immédiatement procédé à des clarifications en interne», explique son porte-parole, Hannes Domröse. Celles-ci ont révélé que le colis avait été expédié avec le service «Comfort». «Avec ce service, la livraison se fait par défaut contre signature. Mais si le destinataire donne une autorisation de dépôt, le colis peut être déposé sans signature.» Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de sonner lors de la livraison.

Hannes Domröse explique que lors de l'octroi d'une autorisation de dépôt, le destinataire est informé que le risque d'endommagement ou de perte lui incombe après la livraison. «Dans le cas de produits particulièrement sensibles ou précieux, nous recommandons de ne pas délivrer d'autorisation de dépôt.»

De son côté, Interdiscount assure que le colis a été livré correctement. «Dans le cas présent, le client a donné à DPD l'autorisation de déposer le colis à l'emplacement de son choix», explique Marina Herren, porte-parole.

Plainte contre X déposée

«Avec le recul, je reconnais que j'ai eu tort d'autoriser le dépôt», admet Feres Bouallegui. Mais le Zurichois refuse d'en rester là: «J'ai porté plainte contre X auprès de la police cantonale de Zurich.»

Selon Roger Bonetti, porte-parole de la police cantonale zurichoise, il arrive régulièrement que des marchandises soient dérobées dans les colis. «Même si dans de nombreux cas il est difficile d'identifier les auteurs, nous recommandons de porter plainte auprès de la police.»