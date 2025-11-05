01:10 heures

Donald Trump a parlé affaires avec de «hauts représentants» suisses

Donald Trump a annoncé mardi avoir parlé de «commerce et de déséquilibre commercial» avec «des représentants de haut niveau de Suisse». Le président américain a posté un message sur son réseau Truth Social.

«La réunion a pris fin en convenant que notre représentant au Commerce Jamieson Greer poursuivra la discussion avec les dirigeants suisses», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. «Je félicite toutes les personnes présentes pour un travail bien mené», a encore déclaré Donald Trump sans préciser l'identité de ses interlocuteurs suisses.

La Suisse figure parmi les pays les plus durement touchés par l'offensive protectionniste du dirigeant républicain, qui mêle taxes par pays et taxes par secteurs. Elle a écopé d'un taux général de 39% imposés sur un grand nombre de marchandises, l'un des plus élevés infligés aux partenaires commerciaux des Etats-Unis dans le monde.

Source: AFP