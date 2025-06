18 femmes ont été tuées en Suisse cette année. La plupart d'entre elles par un proche. Le cas le plus récent à Egerkingen (SO) et Hägendorf (SO) n'est malheureusement pas un cas isolé. Blick dresse la liste des cas les plus récents.

1/5 En 2025, 16 homicides de femmes ont été recensés jusqu'à présent en Suisse. A Epagny FR, un mari a tué sa femme en avril. La maison a ensuite été la proie des flammes. Photo: Blick / Léo Michoud

Alessandro Perucchi

Il a presque décimé toute une famille: Leo M.* a abattu son ex-femme et ses beaux-parents dans les villages soleurois d'Egerkingen et Hägendorf. Peu de temps après, il s'est rendu à la police. Il s'agit du dernier cas en date d'une série de féminicides en Suisse. En 2025, on compterait déjà 25 actes sanglants de ce type, selon les recherches du collectif «Stop Femizid». 18 femmes ont été tuées, alors que six autres ont été grièvement blessées. Un chiffre alarmant puisqu'il égale presque, en seulement 6 mois, les 19 féminicides comptés dans le pays en 2024 par les collectifs féministes. Voici les cas les plus récents.

Lyss (BE)

Fin avril, un crime sanglant s'est produit à Lyss, dans le canton de Berne. Une septuagénaire suisse, qui vivait dans une maison de retraite, a été retrouvée sans vie. La police n'a pu que constater son décès.

Selon les premières constatations, la police suppose qu'il s'agit d'un homicide. Les soupçons se sont portés sur le mari de la défunte, qui a été retrouvé mort le lendemain après une opération de recherche. Selon l'état actuel de l'enquête, la piste du suicide est privilégiée. L'enquête est toujours en cours.

Epagny (FR)

«Nous sommes confrontés à une affaire tragique et cauchemardesque.» C'est ainsi que le procureur général Fabien Gasser a décrit l'affaire d'Epagny. Blerim R. a exécuté sa femme de quatre coups de feu, avant de se suicider. Le 10 avril, lorsque la police est arrivée sur les lieux parce que des coups de feu avaient été entendus, la maison dans laquelle se trouvait la victime était en feu. Une procédure pour violence domestique était en cours contre Blerim R. depuis septembre 2024. Il avait même été placé en détention, mais avait été libéré en décembre sous conditions. Parmi celles-ci, une interdiction de s'approcher et de prendre contact avec sa femme.

Münchwilen (TG)

Aucun doute pour la police cantonale thurgovienne: la Suissesse qui a été retrouvée début avril dans une maison a été tuée. Un Suisse est suspecté. L'auteur présumé du crime et la victime se connaissaient, selon les enquêteurs. La défunte était mariée et laisse derrière elle deux enfants et un chien. La cause exacte du décès fait l'objet d'une enquête.

Worb (BE)

Après l'incendie d'un appartement à Worb fin mars, une Syrienne de 33 ans a été retrouvée morte. L'Institut de médecine légale n'avait alors pas exclu la piste de l'homicide. Dans le cadre de l'enquête, la police a arrêté un ressortissant syrien de 42 ans. Des voisines affirment avoir entendu une «explosion» et n'en revenaient pas: «Cette famille de trois enfants était toujours si gentille.» La défunte laisse derrière elle plusieurs enfants.

Emmenbrücke (LU)

Un autre crime choquant s'est produit le 23 mars à Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne. Laura K.* et sa fille ont été retrouvées mortes par la police dans leur appartement. Les autorités penchent également pour la piste de l'homicide. Dans ce contexte, le suspect originaire de Roumanie a été arrêté.

La veille du meurtre, une voisine aurait encore vu l'ex-petit ami sur le balcon, bien que lui et Laura K. se soient récemment séparés. Le père de Laura K. soupçonne l'ex-petit ami qui vient d'être arrêté. L'homme de 35 ans serait venu chaque week-end depuis leur rupture et aurait crié sur la mère et la fille.

* Noms modifiés