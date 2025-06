Crime sanglant dans le canton de Soleure Un homme aurait tué ses beaux-parents et son ex-compagne

Ce mardi, une femme et un couple de personnes âgées ont été retrouvés morts à leur domicile à Egerkingen et Hägendorf, dans le canton de Soleure. Ils auraient été assassinés par une seule et même personne: Leo M.*, ex-mari et gendre des victimes.

Publié: il y a 12 minutes