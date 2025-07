Des cambrioleurs en cavale ont volé des implants dentaires

Des malfaiteurs ont emporté pour un million de francs de matériel de pointe. (Image d'illustration) Photo: IMAGO/Cavan Images

ATS Agence télégraphique suisse

Des inconnus ont dérobé des implants dentaires en céramique pour un montant de près d'un million de francs dans une entreprise à Oensingen (SO). Ils n'ont emporté que les produits les plus technologiques et les plus chers.

Ce constat rendu public vendredi par l'entreprise cambriolée Z-Systems laisse entendre que les voleurs ont agi de manière professionnelle et en connaissance de cause. La police soleuroise a confirmé les faits survenus dans la nuit de lundi à mardi, sans en dire davantage.

Selon l'entreprise, les cambrioleurs ont défoncé la porte principale avec des extincteurs. Ils ont ravi les implants en céramique les plus chers ainsi que des instruments d'opération chirurgicale nécessaire à leur implantation. Les employés ont constaté le cambriolage mardi matin et alerté alors la police. L'entreprise reste à même de livrer ses produits malgré ces vols, souligne-t-elle.