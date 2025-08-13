Des scientifiques ont découvert 31 épaves inconnues au fond du lac de Constance depuis 2022. Le projet «Épaves et eaux profondes» a révélé des vapeurs à aubes, un voilier de transport et des cargaisons perdues, offrant de précieuses informations historiques.

Plus de trente épaves ont été découvertes dans le lac de Constance

Trente et une épaves ont été découvertes dans le lac de Constance. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Trente et une épaves inconnues ont été découvertes par des scientifiques au fond du lac de Constance depuis 2022. Parmi elles, deux vapeurs à aubes, un vieux voilier de transport et des cargaisons perdues.

Ces découvertes sont le fruit du projet «Épaves et eaux profondes», dans le cadre duquel le fond du lac a été systématiquement fouillé, a indiqué mercredi l'Office régional des monuments historiques du Land allemand de Bade-Wurtemberg.

Un voilier découvert

Sur l'un des sites, un champ de débris très dispersé composé d'au moins 17 fûts en bois est apparu. Deux autres sites présentent de grandes coques métalliques. Elles ont été documentées à l'aide de robots de plongée.

En raison de leurs dimensions et de leur emplacement, ces épaves pourraient être les coques des vapeurs à roues à aubes «SD Baden» (anciennement «Kaiser Wilhelm") ainsi que du «SD Friedrichshafen II». Une découverte particulière a été faite à grande profondeur: l'équipe y a découvert un voilier de transport de marchandises presque entièrement conservé – le mât et la vergue sont encore présents.

Selon l'Office, ces épaves fournissent des informations non seulement sur la technique de construction des bateaux, mais aussi sur les marchandises transportées par les voiliers sur le lac de Constance, comme l'explique la responsable du projet Julia Goldhammer. D'ici 2027, les scientifiques entendent dévoiler davantage de détails.