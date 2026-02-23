DE
De manière préventive
Des avoirs vénézuéliens de 687 millions de francs bloqués en Suisse

Des avoirs vénézuéliens de 687 millions de francs, appartenant à l'entourage de Nicolás Maduro, ont été gelés en Suisse, a confirmé le DFAE lundi. Une mesure préventive visant à éviter leur détournement.
Publié: il y a 49 minutes
Le chef de l'Etat vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé début janvier lors d'une opération militaire américaine.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des avoirs vénézuéliens d'une valeur de 687 millions de francs, appartenant à l'entourage du président vénézuélien Nicolás Maduro ont été déclarés en Suisse. Tous les fonds ont été gelés de manière préventive.

Les deux tiers de cette somme avaient déjà été gelés au préalable dans le cadre de procédures pénales en Suisse, sur la base de l'ordonnance sur le Venezuela, a indiqué lundi un porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à Keystone-ATS.

Les 239 millions de francs restants ont désormais également été gelés, a-t-il ajouté, confirmant une information du média en ligne Tippinpoint. La totalité du montant signalé au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) est donc désormais bloquée.

Les avoirs vénézuéliens d'un montant de 687 millions de francs proviennent de l'entourage du président Nicolás Maduro, capturé par les Etats-Unis .

Blocage préventif

Le Conseil fédéral souhaite ainsi s'assurer qu'aucun fond provenant de M. Maduro et de son entourage ne puisse être détourné. Les avoirs signalés au MROS concernent 21 des 37 personnes mentionnées dans l'ordonnance sur le Venezuela. Début janvier, le Conseil fédéral a annoncé qu'aucun membre du gouvernement actuel n'était concerné par le blocage préventif.

Ce blocage préventif des fonds est autorité par la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP).

Si les fonds s'avèrent avoir été acquis de manière illicite, la Suisse envisage de les restituer à la population vénézuélienne, avait annoncé le DFAE au début de l'année.

Le chef de l'Etat vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé début janvier lors d'une opération militaire américaine dans la capitale Caracas et emmené aux Etats-Unis. Il est jugé à New York pour terrorisme lié au trafic de drogue. Delcy Rodríguez, alors vice-présidente, lui a succédé à la tête de l'Etat.

