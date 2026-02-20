Delcy Rodriguez a promulgué la loi d’amnistie adoptée par l’Assemblée nationale. Elle doit permettre la libération de prisonniers politiques et ouvrir «de nouvelles voies» pour le Venezuela.

La présidente par intérim signe la loi d'amnistie au Venezuela

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a promulgué jeudi soir la loi d'amnistie votée un peu plus tôt par l'Assemblée nationale, et qui permettra la libération des prisonniers politiques, lors d'une cérémonie à Caracas. La présidente a signé la loi qui lui avait été remise par son frère le président de l'Assemblée nationale Jorge Rodriguez, a constaté un journaliste de l'AFP.

La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé jeudi qu'il fallait «savoir demander pardon», juste après avoir promulgué la loi d'amnistie qui doit permettre la libération des prisonniers politiques mois de deux mois après la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine.

«Il faut savoir demander pardon et il faut aussi savoir recevoir le pardon» a-t-elle dit au Palais présidentiel de Caracas, disant également «Nous ouvrons de nouvelles voies pour la politique au Venezuela».