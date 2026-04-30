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Le suspect avoue être coupable
Une femme de 81 ans tuée dans un EMS et son mari arrêté

Une femme de 81 ans a été tuée dimanche dans un EMS à Baden (AG). Son mari, âgé de 82 ans et grièvement blessé, a avoué le meurtre. Il est en détention provisoire.
Publié: il y a 40 minutes
Une femme de 81 ans a été tuée dimanche dans un EMS à Baden (AG). (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 81 ans a été retrouvée morte dimanche dans un établissement médico-social à Baden (AG). Grièvement blessé, son mari âgé de 82 ans a été arrêté. Selon le parquet argovien, il a avoué avoir tué son épouse.

L'homme se trouve actuellement en détention provisoire, indique jeudi le ministère public argovien. Selon des indices concrets, le mari a infligé des blessures mortelles à son épouse. De plus, les résultats de l'enquête semblent indiquer qu'il se serait infligé lui-même ses blessures.

Le suspect a reconnu être coupable

Dimanche dernier, les secours et la police sont intervenus dans le courant de l'après-midi dans l'EMS: ils y ont découvert la femme âgée sans vie ainsi que son mari grièvement blessé. Ce dernier a reçu les premiers soins puis a été transporté à l'hôpital.

Face aux autorités judiciaires, le suspect a reconnu être responsable de la mort de son épouse. Le parquet de Baden a ouvert une procédure pénale à son encontre pour meurtre. Le tribunal des mesures de contrainte a déjà ordonné la détention préventive.

Selon le parquet, rien n'indique que des membres du personnel de l'EMS soient impliqués. Une enquête est en cours pour déterminer le déroulement exact ainsi que les circonstances du crime. La présomption d'innocence s'applique.

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