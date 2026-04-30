Une femme de 81 ans tuée dans un EMS et son mari arrêté

Une femme de 81 ans a été retrouvée morte dimanche dans un établissement médico-social à Baden (AG). Grièvement blessé, son mari âgé de 82 ans a été arrêté. Selon le parquet argovien, il a avoué avoir tué son épouse.
L'homme se trouve actuellement en détention provisoire, indique jeudi le ministère public argovien. Selon des indices concrets, le mari a infligé des blessures mortelles à son épouse. De plus, les résultats de l'enquête semblent indiquer qu'il se serait infligé lui-même ses blessures.
Le suspect a reconnu être coupable
Dimanche dernier, les secours et la police sont intervenus dans le courant de l'après-midi dans l'EMS: ils y ont découvert la femme âgée sans vie ainsi que son mari grièvement blessé. Ce dernier a reçu les premiers soins puis a été transporté à l'hôpital.
Face aux autorités judiciaires, le suspect a reconnu être responsable de la mort de son épouse. Le parquet de Baden a ouvert une procédure pénale à son encontre pour meurtre. Le tribunal des mesures de contrainte a déjà ordonné la détention préventive.
Selon le parquet, rien n'indique que des membres du personnel de l'EMS soient impliqués. Une enquête est en cours pour déterminer le déroulement exact ainsi que les circonstances du crime. La présomption d'innocence s'applique.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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