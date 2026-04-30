DE
FR

20 armes à son domiciles
Un homme arrêté pour avoir visé des passants avec une arme

Un homme de 48 ans a été arrêté mercredi à Volketswil (ZH) après avoir visé des passants depuis son balcon avec une arme. La police a découvert un arsenal de plus de vingt armes à son domicile.
Publié: il y a 30 minutes
Un homme de 48 ans a été arrêté après avoir visé des passants depuis son balcon avec une arme. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une importante opération de police, mercredi à Volketswil (ZH), chez un homme qui visait des passants depuis son balcon avec une arme a permis de découvrir un arsenal à son domicile. Les policiers y ont trouvé sur une vingtaine d'armes à feu ainsi que des couteaux et des armes de taille.

L'homme âgé de 48 ans se trouve désormais en détention, indique jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise. Il était inconnu des services de police jusque-là. On ignore encore les motifs de son geste.

Les forces de l'ordre ont été alertées mercredi vers 17h30, l'homme pointant son arme sur des passants depuis le balcon de son appartement. Plusieurs patrouilles de police et des forces d'intervention de polices locales et régionales ont alors été déployées sur place. Des spécialistes ont pris contact avec le quadragénaire qui a été arrêté vers 20h20. L'arme qu'il tenait entre ses mains a été saisie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus