Un homme de 48 ans a été arrêté mercredi à Volketswil (ZH) après avoir visé des passants depuis son balcon avec une arme. La police a découvert un arsenal de plus de vingt armes à son domicile.

Un homme arrêté pour avoir visé des passants avec une arme

Un homme arrêté pour avoir visé des passants avec une arme

ATS Agence télégraphique suisse

Une importante opération de police, mercredi à Volketswil (ZH), chez un homme qui visait des passants depuis son balcon avec une arme a permis de découvrir un arsenal à son domicile. Les policiers y ont trouvé sur une vingtaine d'armes à feu ainsi que des couteaux et des armes de taille.

L'homme âgé de 48 ans se trouve désormais en détention, indique jeudi à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale zurichoise. Il était inconnu des services de police jusque-là. On ignore encore les motifs de son geste.

Les forces de l'ordre ont été alertées mercredi vers 17h30, l'homme pointant son arme sur des passants depuis le balcon de son appartement. Plusieurs patrouilles de police et des forces d'intervention de polices locales et régionales ont alors été déployées sur place. Des spécialistes ont pris contact avec le quadragénaire qui a été arrêté vers 20h20. L'arme qu'il tenait entre ses mains a été saisie.