Au menu de ce vendredi 8 août: l'ancien directeur de Credit Suisse fustige la justice suisse, des milliards d'investissements aux Etats-Unis, Genève en nouveau hotspot du cinéma, Nidwald et les droits de douane et enfin un hôpital flambant neuf à Delémont.

L'ancien directeur de Credit Suisse, Tidjane Thiam, affirme dans un entretien à la plateforme AFO Média que la justice suisse «est raciste». Photo: AFP

C'est vendredi, il fait beau, il fait chaud et on entame la dernière ligne droite avant le week-end! Pour vous faire patienter jusque-là, Blick, en collaboration avec l'ATS, vous propose un condensé des actus suisses à ne pas manquer ce vendredi 8 août. C'est parti:

1 L'ancien boss de Credit Suisse fustige la justice

L'ancien directeur de Credit Suisse, Tidjane Thiam, affirme dans un entretien à la plateforme AFO Média que la justice suisse «est raciste», indiquent vendredi «24 Heures» et la «Tribune de Genève». Il pointe la justice zurichoise qui l'a débouté en juillet dans l'affaire l'opposant à son ancienne gouvernante, accusée de tentative de contrainte. Même avec des dossiers solides, «je ne peux pas et je n'ai pas gagné un seul procès en Suisse», car «la Suisse est convaincue que si leur banque a sauté [ndlr: Credit Suisse], c'est la faute du Noir qui l'a gérée pendant cinq ans», affirme-t-il. Une porte-parole du Tribunal de Zurich rejette ces allégations dans les journaux, les jugeant infondées. Tidjane Thiam promet de nouvelles révélations dans un livre qui va bientôt sortir.

2 Armes, pétrole, avions: la Suisse veut investir des milliards aux US

La Suisse envisage des investissements de plusieurs milliards de dollars aux Etats-Unis dans sa nouvelle proposition pour tenter d'infléchir la position de Donald Trump sur les droits de douane, qu'il a fixés à 39% pour les biens suisses, croient savoir vendredi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Parmi les investissements figure l'extension des sites de production du groupe pharmaceutique Roche aux Etats-Unis pour un nouveau médicament et le transfert partiel de la recherche. Berne veut également importer du gaz et du pétrole liquides américains, acquérir davantage d'armes américaines et encourager la compagnie aérienne Swiss à acheter des avions Boeing. L'offre a été bien accueillie à Washington, indiquent des sources internes.

3 Genève, le nouvel Hollywood du cinéma suisse?

A l'instar du Valais, Genève veut attirer les tournages de films et de séries sur ses terres. Le canton et la ville ont décidé de s'unir pour faire du bout du lac un pôle majeur de production audiovisuelle. Le dispositif d'incitation est présenté vendredi par les autorités en marge du Festival du film de Locarno.

4 Nidwald première victime des droits de douane

Nidwald va être la région suisse la plus touchée par les droits de douane américains sur les produits suisses exportés vers les Etats-Unis, estime Blick. Près d'un franc sur deux gagnés dans le canton vient des exportations vers les Etats-Unis, principalement grâce à l'usine Pilatus Aircraft à Stans. La surtaxe douanière de 39% représente un «énorme défi» pour l'économie de Nidwald, relève dans le journal le ministre cantonal de l'économie Othmar Filliger. D'autres régions tournées vers l'industrie mécanique et horlogère, comme la Suisse romande, Saint-Gall, Zurich et l'Argovie sont également fortement touchées, ajoute le journal.

5 Un hôpital de soins aigus flambant neuf dans le Jura

L'Hôpital du Jura et le Gouvernement jurassien vont présenter vendredi dans le détail le projet de nouvel hôpital de soins aigus qui doit voir le jour près de la gare de Delémont. Le conseil d'administration a privilégié la construction d'un nouvel établissement à une rénovation du site actuel. Ce projet a pour but de renforcer la qualité des soins, tout en accompagnant le virage vers l'ambulatoire, d'anticiper les besoins dus au vieillissement de la population et d'offrir au personnel un outil de travail moderne.