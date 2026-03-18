Au programme de ce mercredi 18 mars: le comportement des clients du «Constellation», une association accusée de maltraitance animale, une taxe pour les patients se rendant aux urgences pour des cas bénins, le foie gras fait à nouveau débat et enfin, un peu de foot.

Des erreurs fatales ont été commises le soir du Nouvel An au «Constellation»

Des erreurs fatales ont été commises le soir du Nouvel An au «Constellation»

Pour bien commencer votre journée amis lecteurs, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mercredi 18 mars. On est parti!

1 Les erreurs fatales des clients du «Constellation»

Selon le premier rapport de police, daté du 23 février, il y avait 164 personnes dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), dont 132 au sous-sol, quand la mousse acoustique du plafond a pris feu la nuit du Nouvel An, juste avant 01h27, rapportent mercredi «24 heures» et la «Tribune de Genève». Plusieurs clients sont allés chercher leur veste au fond de l'établissement au lieu de fuir, montrent des images de vidéosurveillance. Ils sont passés ainsi à deux reprises devant une issue de secours, sans l'utiliser, parce qu'elle était obstruée par un tabouret. Les conséquences de cette perte de temps ont été fatales, car seules les personnes qui ont quitté le sous-sol du bar dès les premières secondes ont échappé à la mort ou aux blessures. Le feu a fait 41 morts et 115 blessés.

2 Le président de Suisseporcs accusé de maltraitance animale

Le président de Suisseporcs et son fils sont accusés de maltraitance animale à la suite d'images clandestines prises dans leur porcherie, indiquent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». L'association alémanique Tier im Fokus a porté plainte. Certains de ses militants se sont introduits dans l'exploitation et ont pris des photographies, notamment d'un porc malade gisant au sol et de porcelets morts dans des bacs ouverts. Les éleveurs rejettent les accusations et parlent d'une erreur isolée. Ils ont écopé d'un avertissement du service vétérinaire du canton de Berne, qui n'a constaté aucune infraction lors d'un contrôle ultérieur.

3 Les patients se rendant aux urgences pour des cas bénins pourraient être taxés

Le Conseil national se penche mercredi sur un projet parlementaire visant à taxer les patients se rendant aux urgences pour des cas bénins. La thématique est très controversée. Le centre-gauche montera au créneau pour ne pas entrer en matière. Le Conseil fédéral rejette aussi le projet.

4 L'interdiction du foie gras au menu du Conseil national

Le National empoigne mercredi l'initiative foie gras et son contre-projet indirect. L'initiative veut interdire l'importation de foie gras et de produits à base de foie gras comme le magret ou le confit, aussi pour les particuliers. Ce texte est largement soutenu, surtout en Suisse alémanique. La commission préparatoire a privilégié un contre-projet qui permet de respecter les accords internationaux signés par la Suisse.

5 Ligue des champions: les derniers huitièmes ce mercredi

Les quatre derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions de football ont lieu mercredi soir. Barcelone, qui a arraché le match nul 1-1 à l'aller, attend Newcastle, Liverpool, victorieux 1-0 il y a une semaine, reçoit Galatasaray et Tottenham, défait 5-2 à l'aller, accueille l'Atlético Madrid. Enfin, facile vainqueur 6-1 à l'aller, le Bayern Munich affronte à domicile l'Atalanta Bergame.