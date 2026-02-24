Le Tribunal fédéral oblige La Bâloise à reconnaître le Covid long d’un infirmier de Genève comme maladie professionnelle. L’assurance doit poursuivre le versement de la rente après avoir perdu son recours.

Un infirmier genevois obtient gain de cause contre la Bâloise

Un infirmier genevois obtient gain de cause contre la Bâloise

ATS Agence télégraphique suisse

La Bâloise Assurance doit reconnaître le Covid long comme maladie professionnelle chez un ancien infirmier genevois et poursuivre le paiement d'une rente. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours de la compagnie.

Employé dans un hôpital genevois, l'intéressé a attrapé le Covid-19 en avril 2020. Il avait soigné des patients infectés et avait dû aussi s'occuper de personnes décédées des suites du virus. L'infection a entraîné des séquelles à long terme de telle sorte qu'il n'a pu reprendre son travail.

La Bâloise qui l'assurait contre les accidents et les maladies professionnelles a reconnu tout d'abord l'affection comme maladie professionnelle et accordé une rente et une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Par la suite, elle est revenue sur sa décision et a mis un terme à ses prestations.

Le recours de la compagnie rejeté

Saisie par l'assuré, la Cour de justice du canton de Genève a donné raison à l'infirmier. Ce jugement est maintenant confirmé par le Tribunal fédéral qui rejette le recours de la compagnie.