Solution la semaine prochaine?
Les rayons de bananes sont vides chez Coop... à cause d’un bateau

Des rayons de bananes restent vides dans plusieurs magasins Coop en Suisse. Le détaillant évoque des retards de transport maritime.
Publié: 19:35 heures
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Ceux qui peuvent mettre des bananes dans leur panier d'achat ont de la chance.
Photo: Lesereporter
Robin Wegmüller

Elle figure parmi les produits les plus vendus du commerce de détail: la banane. Mais si vous souhaitez en acheter une chez Coop, vous pourriez être déçu. Les bananes s’y font rares, surtout en fin de journée, comme l’a d’abord rapporté la «Südostschweiz». Dans de nombreux magasins Coop des Grisons, les rayons sont vides. L’entreprise confirme désormais à Blick qu’il s’agit d’un problème à l’échelle nationale.

Contacté, le porte-parole de Coop Kevin Blättler nous précise: «Il peut arriver temporairement que l’offre ne soit pas disponible dans les quantités habituelles selon les régions.» En cause? «La situation actuelle est due à des retards dans le transport maritime.» Autrement dit, au moins un cargo en provenance d’outre-mer, chargé de bananes et d’autres fruits à destination de l’Europe, explique les rayons partiellement vides.

Pas d'autres fruits exotiques concernés

Les caisses de bananes livrées à Coop sont réparties «de manière équitable et homogène dans toute la Suisse», poursuit le communiqué. «En principe, nous pouvons proposer des alternatives à nos clients grâce à notre large assortiment», précise Blättler. Aucun autre fruit exotique n’est toutefois concerné par ces retards maritimes.

Le détaillant estime que la «crise de la banane» devrait «probablement se résorber à partir de la semaine prochaine». D’ici là, Coop devra encore composer sans son best-seller – et les amateurs de bananes se tourner vers d’autres fruits.

